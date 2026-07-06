El Mundial 2026 marcó el final de una etapa para Cristiano Ronaldo. El delantero portugués disputó su último partido en una Copa del Mundo en la derrota por 1-0 frente a España, por los octavos de final, y puso fin a una trayectoria que abarcó seis ediciones consecutivas del torneo.

Con 41 años, el capitán de Portugal ya había anticipado que esta sería su última participación mundialista. La eliminación en Dallas confirmó el cierre de un ciclo que comenzó en Alemania 2006 y que lo convirtió en uno de los futbolistas con más presencias en la historia de la competencia.

Tras el pitazo final, Cristiano Ronaldo caminó hacia una de las cabeceras del estadio para agradecer el apoyo de los hinchas portugueses. Aplaudió durante varios segundos, pero no pudo contener la emoción y terminó entre lágrimas, en una imagen que marcó su despedida de los Mundiales.

En el partido ante España, el delantero tuvo una actuación discreta. Completó 10 de 12 pases, remató tres veces al arco y contó con una de las ocasiones más claras de Portugal, que fue controlada por el arquero Unai Simón. También dispuso de un último tiro libre en el cierre del encuentro, aunque la jugada no alcanzó para evitar la eliminación.

A lo largo de su carrera con la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo disputó 233 partidos y convirtió 143 goles, registro que lo mantiene como el máximo goleador histórico a nivel de selecciones. Además, conquistó tres títulos con Portugal: la Eurocopa 2016 y las ediciones 2019 y 2025 de la UEFA Nations League.

En los Mundiales, su recorrido incluyó seis participaciones consecutivas, un récord que comparte con Lionel Messi. Su único gol en una fase eliminatoria llegó desde el punto penal frente a Croacia.

Pese al cierre de su etapa mundialista, Cristiano Ronaldo continuará su carrera profesional en Al Nassr, de Arabia Saudita. El delantero no anunció una fecha para su retiro del fútbol y seguirá en actividad tras finalizar su participación con Portugal en el Mundial 2026.