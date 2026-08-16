Cristiano Ronaldo transita sus últimos momentos dentro de los campos de juego profesionales. El actual delantero del equipo Al Nassr de Arabia Saudita brindó detalles sobre su futuro tras haber finalizado su participación en el Mundial 2026.

A los 41 años de edad, el deportista portugués admitió que "probablemente" se encuentre disputando lo que será su temporada de despedida de la actividad oficial junto a su esposa Georgina Rodríguez.

El jugador manifestó que "Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio". De esta manera, el atacante priorizará el tiempo junto a su familia y sus aficiones personales.

Durante este cuarto de siglo de trayectoria, el capitán de la selección de Portugal acumuló una gran cantidad de logros colectivos e individuales. Ahora, con la decisión tomada sobre su alejamiento de la competencia, Ronaldo se enfoca en completar su contrato vigente mientras comienza a planificar una rutina diferente. Sus planes incluyen actividades recreativas y la posibilidad de conocer nuevos destinos internacionales lejos de las presiones de los torneos de elite.