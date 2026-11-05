Cristiano Ronaldo confirmó que se retiró de la Selección de Portugal

El fútbol mundial sufrió una conmoción este jueves cuando Cristiano Ronaldo comunicó oficialmente su retiro definitivo de la selección de Portugal. La noticia sacudió a los fanáticos del deporte después de una extensa trayectoria de veintitrés años vistiendo la camiseta del combinado lusitano. El histórico goleador tomó la meditada determinación con cuarenta y uno años de edad.

El referente absoluto del combinado nacional explicó los motivos de su alejamiento mediante una sentida lectura pública: “A los portugueses. Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”.

La salida se produce después de un periodo de profunda reflexión personal tras el cortocircuito vivido con el entrenador Jorge Jesús ocurrido a finales de septiembre en plena fecha de Nations League. Aquel episodio había derivado en una salida intempestiva de la concentración y una multa irrisoria. Sin embargo el experimentado atacante decidió priorizar el bienestar general y cerrar un ciclo dorado.

A lo largo de su impresionante camino con la escuadra nacional el atacante disputó doscientos treinta y cuatro partidos oficiales y marcó ciento cuarenta y seis goles memorables. Además agigantó su leyenda al conquistar tres títulos continentales fundamentales como la Eurocopa de dos mil dieciséis y la Nations League en dos mil diecinueve y dos mil veinticinco.

Durante su emotivo mensaje el protagonista profundizó sobre las sensaciones encontradas que rodean su salida definitiva del combinado patrio: “No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”. A su vez recordó sus mayores proezas como también las derrotas dolorosas: “Nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal”.

A medida que iba avanzando su lectura Cristiano aprovechó para agradecer a todos los compañeros que lo apoyaron en este camino y sobre todo a su familia: “He dedicado mi vida a ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria merecía representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí”. Cerró su despedida musicalizada con “O Amor a Portugal”, de Dulce Pontes.

El recorrido del legendario atacante con la camiseta nacional comenzó formalmente el veinte de agosto de dos mil tres en un triunfo uno a cero frente a Kazajistán. En aquella ocasión el director técnico Luiz Felipe Scolari lo mandó a la cancha con apenas dieciocho años, cinco meses y quince días para reemplazar nada menos que a Luis Figo. Hoy la historia llegó a su punto final coronando una carrera sin igual.