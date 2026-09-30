Cristiano Ronaldo confirmó este miércoles que abandonó la concentración de la selección de Portugal en la previa del partido ante Dinamarca por la UEFA Nations League. La decisión profundizó la tensión generada después de que Jorge Jesus no lo utilizara en el triunfo frente a Noruega.

El delantero comunicó que resolvió marcharse después de la conferencia del entrenador y de mantener una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección”, expresó Ronaldo en sus redes sociales. Además, deseó suerte a sus compañeros para el próximo compromiso.

La salida se produjo después de una jornada en la que Cristiano tampoco participó del entrenamiento junto al resto del plantel. Medios portugueses registraron al futbolista retirándose del estadio Parken de Copenhague.

Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

El conflicto comenzó luego del partido que Portugal ganó ante Noruega. Jesus había decidido no utilizar al delantero y posteriormente reconoció que Ronaldo no quedó conforme con la determinación.

“Le dije a Cris que no jugaría ni contra Noruega ni contra Dinamarca”, explicó el entrenador. Sin embargo, sostuvo que durante el encuentro evaluó darle minutos y finalmente decidió mantenerlo en el banco.

Jesus negó que existiera un episodio de insubordinación y explicó que la administración física del delantero responde a un esquema que ya utilizaba cuando ambos coincidieron en Arabia Saudita.

“El no se negó a entrenar”, remarcó el técnico, quien sostuvo que conoce las necesidades de recuperación del portugués y que habitualmente no realiza determinadas cargas durante los días posteriores a un partido.

Portugal enfrenta a Dinamarca sin certezas sobre Ronaldo

La situación adquirió mayor relevancia cuando el presidente de la Federación Portuguesa modificó su agenda y viajó a Copenhague para reunirse con los involucrados.

Antes de conocerse la decisión de Ronaldo, Jesus había confirmado que Gonçalo Ramos sería titular frente a Dinamarca. Sobre una eventual participación de Cristiano desde el banco, había advertido que dependería exclusivamente del desarrollo del encuentro.

Rúben Dias, uno de los referentes del plantel, intentó bajar la tensión y aseguró que el grupo estaba concentrado en el partido.

Ahora, Portugal deberá afrontar el compromiso mientras espera que Cristiano Ronaldo explique públicamente los motivos que lo llevaron a dejar la concentración.