Cristiano Ronaldo volverá a vestir la camiseta de la Selección de Portugal a los 41 años, luego de ser convocado por el entrenador Jorge Jesús. El delantero fue incluido en la primera lista del técnico para disputar la Nations League.

Ronaldo estará disponible para los encuentros frente a Gales, Noruega y Dinamarca. Su convocatoria llega después de su rendimiento en Al Nassr y de una extensa trayectoria con el seleccionado portugués.

Cerca de los 250 partidos

Con esta nueva convocatoria, Cristiano Ronaldo se aproxima a los 250 partidos internacionales con Portugal. Desde su debut con la selección absoluta en 2003, el delantero disputó 233 encuentros y marcó 146 goles.

El atacante también disputó seis Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026. Además, conquistó dos ediciones de la Nations League, en 2019 y 2025.

La primera lista de Jorge Jesús

Jorge Jesús asumió como entrenador de Portugal después del Mundial 2026, en reemplazo de Roberto Martínez. El anterior técnico dejó el cargo luego de que el seleccionado portugués fuera eliminado en octavos de final frente a España.

En la nueva convocatoria aparecen también Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha y Fábio Silva, mientras que José Sá, Ricardo Velho, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Samu Costa y Gonçalo Guedes no fueron incluidos.