El delantero Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar sin autorización la concentración de la selección de Portugal. La decisión fue comunicada este lunes 19 de octubre por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), luego del conflicto que el futbolista mantuvo con el entrenador Jorge Jesus por su falta de minutos en un partido de la Liga de Naciones.

El episodio ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando el atacante de 41 años decidió retirarse de la concentración del seleccionado portugués. Su determinación estuvo relacionada con lo sucedido tres días antes, durante el encuentro frente a Noruega, disputado en Oslo, donde permaneció en el banco de suplentes pese a haber realizado tareas de calentamiento.

Según explicó el propio futbolista, el entrenador lo hizo entrar en calor durante aproximadamente media hora, pero finalmente decidió no enviarlo al campo de juego. La situación provocó un fuerte malestar en Ronaldo, quien consideró que el técnico había incumplido un acuerdo previo sobre su participación.

La sanción que recibió Cristiano Ronaldo

Tras analizar lo sucedido, el organismo disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol determinó que el jugador había cometido una infracción al reglamento por retirarse de una actividad oficial de la selección sin autorización.

La normativa contempla suspensiones de entre uno y seis meses para este tipo de conductas. Sin embargo, las autoridades resolvieron aplicar la pena mínima de 30 días, acompañada de una sanción económica de 255 euros.

Para establecer el castigo, la Federación tuvo en cuenta que Ronaldo reconoció su responsabilidad, manifestó arrepentimiento por su comportamiento y contaba con antecedentes disciplinarios favorables.

La suspensión comenzó a contabilizarse desde el 1 de octubre, por lo que gran parte de la sanción ya se encontraba cumplida al momento de conocerse la resolución.

Cuándo podrá volver Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal

Pese al conflicto con el entrenador, la sanción no impediría que el delantero regrese al seleccionado durante la próxima fecha internacional de noviembre.

Portugal tiene previsto enfrentar a Dinamarca el 14 de noviembre y a Gales el 17, en el marco de la Liga de Naciones. Para entonces, Ronaldo ya habrá cumplido los 30 días de suspensión y podría volver a ser convocado.

El entrenador Jorge Jesus dejó abierta la posibilidad de reincorporarlo al plantel, mientras que el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, expresó su intención de resolver las diferencias para facilitar su regreso.

De esta manera, el futuro inmediato del histórico capitán dependerá de una posible reconciliación con el cuerpo técnico, luego de un episodio que generó repercusión en el fútbol internacional.