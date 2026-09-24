Cristiano Ronaldo volvió a hablar sobre su futuro en la Selección de Portugal y dejó en claro que mantiene su intención de continuar jugando. El delantero se refirió a su posible retiro durante la conferencia de prensa previa al debut ante Gales por la Nations League 2026/27.

Ronaldo, que suma 979 goles en su carrera, tiene como gran objetivo alcanzar los 1000. Además, explicó que le gustaría conseguir esa cifra con la camiseta de Portugal.

“Si Portugal ya no quiere depender de mí”

El delantero fue consultado sobre su continuidad con el seleccionado portugués y respondió de manera contundente. “Si Portugal ya no quiere depender de mí, puedo irme desde hoy. No tengo ningún problema con eso”, afirmó.

Ronaldo también incluyó al presidente portugués al hablar sobre su futuro. “O incluso el Presidente. Cuando ya no quieran depender de mí en la Selección, seré el primero en hablar con ellos al respecto”, manifestó.

El portugués explicó además su vínculo con el seleccionado. “Si ellos dependen de mí, yo dependo de ellos. Y el pueblo portugués depende de mí. Por eso sigo jugando”, sostuvo.

El objetivo de los 1000 goles

El gran objetivo deportivo que mantiene Ronaldo es alcanzar los 1000 goles en su carrera. El delantero reconoció que le gustaría llegar a esa cifra representando a Portugal.

“¿Sabes cuál es la respuesta? Con la Selección, por supuesto. Absolutamente, absolutamente”, respondió cuando fue consultado sobre dónde quisiera conseguir ese gol.

Ronaldo también explicó qué significaría para él alcanzar esa marca. “Sería la culminación de algo, añadiendo otro capítulo a una hermosa historia. No sería el final definitivo, pero sería una hermosa historia”, señaló.

Su aporte a Portugal

A los 41 años, Ronaldo también defendió su aporte actual a la selección portuguesa. “Estoy seguro de que sigo aportando lo que necesitan de mí en la Selección, basta con ver las cifras”, sostuvo.

El delantero también respondió a quienes consideran que su ciclo debería terminar. “Sé que mucha gente quiere que me vaya ya, pero mi motivación viene de la gente que quiere seguir viéndome”, afirmó.

Así, Ronaldo dejó planteada su postura antes del comienzo de una nueva edición de la Nations League. Su objetivo continúa siendo alcanzar los 1000 goles y seguir aportando a Portugal mientras sienta que puede hacerlo.