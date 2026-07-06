Cristiano Ronaldo habló después de la eliminación de Portugal ante España en los octavos de final del Mundial 2026 y destacó el valor del título obtenido en la Eurocopa 2016. El delantero portugués afirmó que ese campeonato tiene “la misma dimensión” que una Copa del Mundo y evitó confirmar si continuará jugando con su selección.

Luego de la derrota por 1-0 ante España, que marcó su despedida del torneo a los 41 años, el atacante aseguró que se quedó con tranquilidad por el recorrido realizado con Portugal.

“¿Cómo me levanté hoy? Igual, con la consciencia tranquila. He dado lo mejor, he ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título”, expresó.

El capitán portugués recordó la consagración en la Eurocopa 2016 como uno de los momentos más importantes de su carrera internacional. “El mayor título que gané en la selección fue la Eurocopa en 2016, que para mí tiene la misma dimensión que el Mundial, sinceramente”, afirmó.

Cristiano Ronaldo analizó la derrota ante España

Al referirse al partido de octavos de final, el delantero destacó el esfuerzo del equipo portugués y señaló que la eliminación se definió por detalles. “Siempre es complicado perder, nos quedamos tristes. Pero mi consciencia está tranquila. Dimos nuestro mejor esfuerzo”, sostuvo.

Además, explicó que España logró aprovechar una oportunidad en el tramo final del encuentro. “El partido se iba a definir por detalles. España tuvo ese pequeño detalle de suerte en el final, pero con mérito porque ha hecho el gol”, indicó.

No confirmó su futuro en Portugal

Consultado sobre su continuidad en la selección, Cristiano Ronaldo evitó dar una respuesta definitiva y aseguró que tomará una decisión junto a su entorno. “Estoy con la cabeza fría, tranquilo. Después voy a decidir de la mejor manera, hablar con la familia y la gente que me quiere”, manifestó.

El atacante agregó que no quería que una decisión personal quedara por encima de la eliminación del equipo. “No decidir ya, porque sería desviar la atención por algo personal, y no voy a hacerlo”, concluyó.