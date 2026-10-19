La histórica rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sumó un nuevo capítulo fuera de las canchas. La organización del Balón de Oro lanzó una votación para elegir la mejor temporada de la historia del premio y, según los resultados parciales difundidos el 19 de octubre, el portugués supera ampliamente al capitán de la Selección argentina.

La edición que Cristiano Ronaldo ganó en 2008 encabeza la elección con el 62% de los votos. En segundo lugar aparece el Balón de Oro que Messi obtuvo en 2012, con el 13%, mientras que la consagración del argentino en 2023 reúne el 9%.

La iniciativa, denominada BOAT, propone comparar campañas individuales de diez futbolistas que ganaron el galardón en más de una oportunidad. La votación comenzó a principios de octubre y permanecerá abierta hasta el 27 de octubre a la medianoche, hora de París.

Por qué compiten sus temporadas más recordadas

El Balón de Oro de 2008 fue el primero de los cinco que obtuvo Cristiano Ronaldo. En aquel momento jugaba en el Manchester United, con el que conquistó la Premier League y la Champions League. Además, terminó como máximo goleador de la liga inglesa con 31 tantos.

Por su parte, el premio de Messi en 2012 quedó asociado a uno de los años más destacados de su carrera. El rosarino marcó 91 goles en 69 partidos oficiales durante ese año calendario, una cifra histórica que consolidó su cuarto Balón de Oro consecutivo.

La encuesta no compara directamente la cantidad de premios que consiguió cada jugador, sino que permite elegir una temporada específica entre las campañas de los futbolistas seleccionados.

Votar cuesta un euro y permite participar varias veces

Uno de los aspectos que generó controversia es el mecanismo de participación. Cada voto cuesta un euro y los usuarios pueden votar más de una vez, incluso por la misma temporada. La plataforma también ofrece la posibilidad de participar de un sorteo por dos entradas para la ceremonia del premio y descargar una imagen del trofeo.

Esta modalidad implica que los porcentajes publicados no necesariamente representan la cantidad de personas que prefieren a cada jugador, ya que un mismo usuario puede emitir varios votos.

Además de Messi y Cristiano Ronaldo, la lista incluye a Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

Messi mantiene la ventaja en cantidad de premios

Más allá de los resultados de esta encuesta, Lionel Messi continúa siendo el futbolista que más veces ganó el Balón de Oro, con ocho distinciones. Cristiano Ronaldo suma cinco.

La votación propone una comparación distinta: no busca establecer quién obtuvo más premios, sino qué temporada premiada fue considerada la mejor por quienes participan de la iniciativa.