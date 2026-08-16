Cristiano Ronaldo comenzó a ponerle fecha al cierre de una de las carreras más importantes de la historia del fútbol. A los 41 años y después de disputar el Mundial 2026 con Portugal, el delantero reconoció que probablemente se encuentre transitando su último año como jugador profesional.

El actual futbolista de Al-Nassr habló sobre su futuro durante una entrevista con la revista Vogue y dejó en claro que ya piensa en la vida después de colgar los botines. Su intención es cerrar su etapa como jugador dejando un legado y luego dedicar mayor tiempo a otros proyectos y actividades personales.

“Ya tengo todo mi futuro planeado”, aseguró Cristiano, quien explicó que cuenta con diferentes proyectos para afrontar el vacío que puede generar abandonar una actividad que marcó prácticamente toda su vida.

El portugués lleva alrededor de 25 años en el fútbol profesional y, paralelamente a su carrera deportiva, desarrolló distintos emprendimientos. Entre ellos aparecen inversiones vinculadas al sector hotelero, clínicas de implantes capilares, agua embotellada y participaciones en medios de comunicación.

Pero sus planes no estarán exclusivamente relacionados con los negocios. Cristiano también adelantó que pretende aprovechar su retiro para viajar, divertirse y dedicarle más tiempo al pádel, una de las actividades que disfruta fuera de las canchas.

“Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel”, expresó el delantero, quien destacó los sacrificios realizados durante más de dos décadas para mantenerse en la elite mundial.

La declaración llega después de su participación en el Mundial 2026, el sexto y último de su trayectoria con la selección portuguesa. Portugal quedó eliminado en los octavos de final frente a España, que posteriormente se consagró campeón del torneo.

Por el momento, Cristiano Ronaldo continúa vinculado a Al-Nassr y todavía tiene fútbol por delante. Sin embargo, sus palabras comienzan a marcar la cuenta regresiva para el cierre de una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los máximos referentes del deporte mundial.