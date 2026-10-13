Cristiano Ronaldo volvió a celebrar con Al Nassr y dio otro paso hacia uno de los grandes objetivos de su carrera. El delantero portugués marcó en el triunfo por 3 a 1 frente a Neftchi, de Uzbekistán, por la segunda jornada de la AFC Champions League Elite, y alcanzó los 981 goles oficiales entre clubes y selección. De esta manera, quedó a 19 tantos de llegar a los 1.000.

El tanto llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando el conjunto saudí ganaba 1 a 0. Tras un centro de Sadio Mané, Aiman Yahya bajó la pelota con el pecho para que CR7 definiera de media vuelta y sacara un remate potente, imposible de detener para el arquero rival.

La conquista volvió a demostrar la vigencia del atacante, que a sus 41 años sigue ampliando sus registros goleadores y persigue una cifra que podría marcar un hito en el fútbol profesional.

Al Nassr se impuso por 3 a 1

El brasileño Ângelo Gabriel había abierto el marcador a los 33 minutos de la primera etapa. Después del tanto de Ronaldo, Neftchi descontó en el comienzo del segundo tiempo por medio de Alisher Odilov.

Sin embargo, el equipo saudí logró sostener la ventaja y terminó de asegurar el triunfo con un gol en contra de Anvarjon Gofurov, a los 78 minutos. Además, el conjunto uzbeko sufrió la expulsión de Ikromjon Alibaev a los 65 minutos.

El encuentro tuvo un comienzo inusual, ya que el inicio se demoró aproximadamente una hora por una alerta de seguridad en Riad. Una vez habilitado el partido, Al Nassr consiguió una victoria importante en el torneo continental.

A 19 goles de una marca histórica

Con esta nueva conquista, Ronaldo llegó a los 981 goles oficiales y quedó a solo 19 de alcanzar los 1.000. El portugués continúa sumando tantos en una trayectoria que abarca distintas ligas europeas, el fútbol saudí y la selección de Portugal.

La cuenta regresiva mantiene la atención de los aficionados, que siguen cada aparición del delantero con la expectativa de saber cuándo llegará al millar. Mientras tanto, CR7 continúa haciendo lo que mejor sabe: convertir y ampliar su récord personal.