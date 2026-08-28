Cristiano Ronaldo continúa agrandando su impresionante registro goleador. A sus 41 años, el portugués volvió a convertir este viernes en la victoria 2-1 del Al Nassr ante Al Taawoun y alcanzó los 978 goles oficiales en su carrera profesional. Ahora, quedó a solamente 22 de cumplir su gran objetivo: llegar a los 1.000.

El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Profesional Saudí, comenzó cuesta arriba para el equipo de CR7. Al Taawoun se puso en ventaja a los 11 minutos mediante Bassam Al-Hurayji.

Sin embargo, Al Nassr reaccionó antes del descanso. Samu Costa apareció en el tiempo agregado del primer tiempo y estableció el 1-1 que permitió al conjunto local afrontar el complemento con otro panorama.

Y apenas cinco minutos después de la reanudación apareció Cristiano.

Mohamed Simakan remató dentro del área y el delantero portugués alcanzó a desviar la pelota para mandarla al fondo de la red y establecer el 2-1 definitivo. Con ese toque, Ronaldo no solamente aseguró tres puntos para su equipo, sino que sumó el gol número 978 de su trayectoria.

A 22 goles de una cifra histórica

Con su nueva conquista, Cristiano quedó a solo 22 tantos de alcanzar los 1.000 goles oficiales, una marca que se convirtió en uno de sus grandes desafíos para la etapa final de su carrera.

El portugués también protagonizó una curiosa situación durante el festejo. Después de marcar, se acercó al banco para hidratarse y Sadio Mané le recordó que no había realizado su tradicional “SIU”. Ronaldo regresó entonces hacia el campo y completó su habitual celebración.

El delantero convirtió dos goles en sus primeros tres partidos después del Mundial y continúa siendo determinante para Al Nassr.

El triunfo también permitió que el conjunto saudí mantuviera su arranque perfecto en el campeonato. Al Nassr consiguió cuatro victorias en las primeras cuatro fechas y continúa como líder de la competencia.

Cristiano tendrá una nueva oportunidad de acercarse a los 1.000 goles cuando su equipo visite a Al Ittihad en la próxima jornada.