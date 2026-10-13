Cristiano Ronaldo podría recibir una suspensión de hasta tres meses con la Selección de Portugal luego de abandonar la concentración en medio de un conflicto con el entrenador Jorge Jesús. El delantero de 41 años ya fue suspendido de manera preventiva por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), que abrió un expediente disciplinario para determinar qué sanción corresponde aplicar.

La medida se tomó después de que el capitán portugués se retirara del plantel tras una discusión vinculada con su participación en los partidos de la selección. Según su versión, el entrenador le había anticipado que jugaría algunos minutos frente a Noruega, pero finalmente no ingresó al campo de juego pese a haber realizado el calentamiento.

El reglamento disciplinario de la federación contempla sanciones de entre uno y seis meses de suspensión para este tipo de situaciones. Sin embargo, las disculpas públicas del futbolista podrían funcionar como un atenuante y reducir el castigo a un máximo de tres meses, según trascendió en medios deportivos.

El conflicto que terminó con su salida

La polémica comenzó cuando Ronaldo se enteró de que sería suplente en los compromisos ante Noruega y Dinamarca. De acuerdo con su relato, había aceptado un plan de trabajo para administrar su estado físico, pero consideró que el técnico incumplió lo acordado al hacerlo calentar sin darle minutos de juego.

El delantero también cuestionó que, tras una conversación privada, Jorge Jesús no explicara públicamente la situación de la manera que habían acordado. Ese episodio terminó de quebrar la relación y motivó su salida de la concentración.

Luego, Ronaldo publicó un comunicado en el que reconoció que su decisión no fue correcta y pidió disculpas a sus compañeros y a los hinchas. No obstante, remarcó que, por su condición de capitán, considera que debe asumir las consecuencias de sus actos.

“No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye un agravante”, sostuvo al referirse a la posibilidad de recibir una sanción.

Cuándo podría volver a la Selección

La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario y dispuso una suspensión preventiva mientras avanza el análisis del caso. Hasta que se conozca una resolución definitiva, Ronaldo no podrá volver a ser convocado.

El presidente de la FPF, Pedro Proença, manifestó que esperan contar con el delantero durante la próxima fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, su regreso dependerá de la decisión que tome el órgano disciplinario.

Pese al conflicto, el atacante del Al Nassr descartó retirarse de la selección y aseguró que continuará disponible para representar a Portugal cuando cumpla la sanción y se encuentre en condiciones físicas de competir.