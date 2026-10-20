El exentrenador del Manchester United, Erik ten Hag, reavivó la polémica por su relación con Cristiano Ronaldo y lo acusó de haber defraudado tanto al equipo como a él durante la segunda etapa del delantero portugués en el club inglés.

“Le falló al equipo y me falló a mí, porque contábamos con él”, sostuvo el técnico neerlandés en una entrevista con The Athletic, en la que repasó los meses que compartieron en Old Trafford durante la temporada 2022-2023.

Ten Hag explicó que inicialmente tenía previsto darle un papel importante al atacante y que incluso viajó a Portugal para conversar con él sobre sus objetivos. Sin embargo, afirmó que la falta de preparación física y las dificultades para adaptarse a las exigencias del equipo terminaron modificando sus planes.

“Obviamente, es uno de los mejores de la historia del fútbol. Lo respetaba mucho. Pero en ese momento, como entrenador, tenía que tomar una decisión racional”, agregó.

Las críticas a su estado físico y los entrenamientos

Uno de los principales cuestionamientos de Ten Hag estuvo relacionado con la preparación física del portugués. El entrenador sostuvo que Ronaldo no estaba en condiciones de responder a la intensidad que pretendía implementar y rechazó las versiones que señalaban que le exigía un esfuerzo excesivo en la presión.

“Si no podés llegar al área, no podés marcar”, recordó que le decía al delantero. Según su relato, el futbolista no lograba participar del juego con la pelota ni colaborar en las tareas defensivas como esperaba el cuerpo técnico.

El neerlandés también mencionó las sesiones físicas adicionales que organizó después de la derrota por 4 a 0 frente al Brentford, al comienzo de su ciclo. Según contó, Ronaldo no completó los trabajos que había dispuesto para el plantel.

Ten Hag atribuyó esas dificultades a una preparación insuficiente y sostuvo que el problema no se limitaba al rendimiento durante los partidos, sino que también se manifestaba en los entrenamientos.

Cómo terminó la relación entre ambos

Cristiano Ronaldo había regresado al Manchester United en agosto de 2021, después de su paso por la Juventus. Durante su primera temporada de regreso fue uno de los principales goleadores del equipo, pero la llegada de Ten Hag, en 2022, modificó su situación dentro del plantel.

El vínculo se deterioró durante los primeros meses de la temporada 2022-2023. En octubre de 2022, el delantero se negó a ingresar como suplente en un partido ante Tottenham y abandonó el estadio antes de que terminara el encuentro.

Poco después, Ronaldo concedió una entrevista televisiva en la que cuestionó al entrenador y a la dirigencia del club. En noviembre de ese año, ambas partes acordaron poner fin al contrato.

Ten Hag también cuestionó a la dirigencia

En la entrevista, el exentrenador también habló de su propia salida del Manchester United, donde fue despedido en octubre de 2024. Aseguró que los dirigentes le habían prometido respaldo, comunicación y apoyo para desarrollar su proyecto, pero que esos compromisos no se cumplieron.

Entre los episodios que recordó estuvo la venta del mediocampista Scott McTominay al Napoli, una decisión que, según afirmó, se tomó en contra de su postura.

Las declaraciones volvieron a poner en primer plano los conflictos que marcaron la etapa final de Ronaldo en el club inglés y la ruptura con el entrenador que había llegado con la intención de construir un nuevo proyecto deportivo.