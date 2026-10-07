Lionel Messi recibió un inesperado mensaje de Cristiano Ronaldo después de su despedida de la Selección Argentina. El portugués reaccionó a la carta que el capitán argentino publicó luego de su último partido con la camiseta albiceleste y destacó la trayectoria que construyó durante más de dos décadas.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió Ronaldo en la publicación de Messi.

El mensaje rápidamente llamó la atención por tratarse de dos de los futbolistas que marcaron una época en el fútbol mundial. Durante años, ambos protagonizaron una rivalidad deportiva que atravesó generaciones, pero también construyeron una relación basada en el respeto mutuo.

El reconocimiento después de una era

La despedida de Messi tuvo lugar el martes en el estadio Monumental, donde Argentina derrotó 3-0 a Benín en un partido cargado de homenajes. El capitán convirtió de penal y participó activamente de una noche que terminó con una multitud ovacionándolo después del encuentro.

Tras el partido, Messi publicó una carta en la que reconoció que todavía le costaba asimilar el cierre de su ciclo con la Selección.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el futbolista.

En su mensaje, también agradeció a su familia, sus amigos, sus compañeros, los entrenadores que tuvo a lo largo de su carrera y a los clubes que le permitieron priorizar a la Selección Argentina.

Una rivalidad que trascendió el fútbol

Messi y Ronaldo compartieron durante más de una década el centro de la escena internacional. La disputa por los principales premios individuales y los enfrentamientos entre Barcelona y Real Madrid alimentaron una comparación permanente entre ambos.

Sin embargo, con el paso de los años, los dos futbolistas fueron reconociendo públicamente la dimensión de sus respectivas carreras. El mensaje de Ronaldo apareció ahora en un momento especialmente simbólico para Messi, que acaba de cerrar su recorrido internacional.

El portugués puso el foco en el vínculo de Messi con su país y en todo lo conseguido con la Selección Argentina. La frase “Todo mi respeto” resumió el reconocimiento hacia una carrera que terminó convertida en una de las más importantes de la historia del fútbol.

El mensaje de Messi después de la despedida

En su carta, Messi también recordó que fueron muchos los años de alegrías y tristezas, pero sostuvo que cada paso del camino valió la pena.

El rosarino cerró su mensaje con un agradecimiento para quienes estuvieron a su lado durante todo el recorrido. “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, expresó.

Así, mientras Argentina comenzó a despedir definitivamente al capitán que la condujo a la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, una de las grandes figuras de su generación eligió acompañar ese momento con un mensaje de respeto.