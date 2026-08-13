Cristiano Ronaldo volvió a captar todas las miradas, aunque esta vez no fue por una actuación dentro de la cancha. El delantero portugués sorprendió al presentarse en la sede del Al Nassr con un renovado cambio de look antes del inicio de una nueva temporada en Arabia Saudita.

El futbolista de 41 años apareció con el cabello corto en la parte superior, teñido de un tono castaño claro, mientras que en los laterales optó por un rapado con degradé. Su nueva imagen rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y generó numerosos comentarios entre sus seguidores.

El propio Al Nassr se encargó de generar expectativa antes de mostrar al portugués. A través de sus redes sociales, el club publicó una fotografía del delantero y lanzó una pregunta a sus seguidores sobre quién había llegado a las instalaciones.

Ronaldo también mostró su renovada apariencia en Instagram, donde su cambio de estilo no tardó en llamar la atención de sus millones de seguidores alrededor del mundo.

Cristiano Ronaldo va por los 1.000 goles

La renovación estética llega mientras CR7 se prepara para afrontar otra temporada con Al Nassr y perseguir uno de los grandes desafíos que todavía tiene por delante en su carrera.

Actualmente acumula 978 goles como profesional, por lo que necesita otros 22 para alcanzar la histórica cifra de los 1.000 tantos. El portugués ya dejó en claro que uno de sus objetivos es conseguir esa marca, siempre que las lesiones no se interpongan en su camino.

El Al Nassr afrontará la temporada 2026/27 como campeón defensor y tendrá a Ange Postecoglou como entrenador. El próximo compromiso del conjunto saudí será el 15 de agosto ante Al-Fateh por la primera fecha de la Saudi Pro League.