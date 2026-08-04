Tras casi 10 años de relación y la crianza de cinco hijos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez definieron los detalles de su casamiento. Según reveló el diario británico The Sun, la ceremonia religiosa tendrá lugar el próximo sábado en la Catedral de Funchal, un templo con más de 500 años de antigüedad situado en Madeira. La elección de este sitio tiene un profundo significado emocional para el deportista, ya que es la isla donde nació y creció.

La historia de amor comenzó en 2016 y tomó un giro decisivo en agosto de 2025, cuando se hizo público el compromiso. En aquel momento, la empresaria compartió una imagen de su anillo, valuado entre seis y 12 millones de dólares, acompañada por la frase “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Esta declaración se volvió viral de inmediato entre sus seguidores.

El jugador reveló que la propuesta fue espontánea debido a una intervención de sus hijas menores. Ellas le dijeron “Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo” mientras él buscaba el momento ideal. Ante esta señal, decidió avanzar con el pedido de matrimonio en ese instante.

Para la fiesta posterior, la pareja habría reservado el Savoy Palace, un hotel cinco estrellas de la zona. Con el fin de garantizar la privacidad de los asistentes, el establecimiento mantendrá cerradas dos plantas completas durante el evento.