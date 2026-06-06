



La muerte del Indio Solari generó una ola de mensajes de despedida en todo el país. Entre ellos, uno de los más esperados fue el de Cristina Fernández de Kirchner, quien eligió una frase emblemática de Los Redondos para recordar al artista: “Vivir solo cuesta vida”.

La expresidenta publicó esas palabras en sus redes sociales pocas horas después de conocerse el fallecimiento del músico en su casa de Parque Leloir. El verso pertenece a “Ropa Sucia”, una canción que con el tiempo se convirtió en una de las frases más recordadas del universo ricotero.



El mensaje también reflejó el vínculo que ambos habían construido con el paso de los años. El Indio nunca escondió su simpatía por Cristina Kirchner y por el peronismo. De hecho, en más de una oportunidad se definió como un “artista peronista” y salió a defender a la expresidenta en los momentos de mayor presión política y judicial. Para él, las causas en su contra formaban parte de una persecución que iba más allá de los tribunales.

La cercanía entre ambos volvió a quedar en evidencia este viernes cuando Máximo Kirchner fue uno de los primeros dirigentes en llegar a la casa del músico para acompañar a sus familiares.