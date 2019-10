Cristina Fernández dijo que "la gente no quiere planes sino trabajo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ex presidenta y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos Cristina Fernández de Kirchner afirmó esta tarde que "la gente no quiere planes (sociales) sino trabajo" y que "lo más patético es que a nuestro gobierno le decían planero pero desde 2015 hay más del doble" de subsidios. "Se juzga ligeramente cuando el pibe no tiene laburo y tal vez nunca vio a su padre o madre con trabajo estable. Lo más patético es que acusaban a nuestro gobierno de 'planero' pero ahora tienen más del doble de los planes que había a fin de 2015", sostuvo. Al presentar su libro "Sinceramente" en El Calafate, la ex mandataria sostuvo que "los que prácticamente eliminamos los planes fuimos nosotros" con la creación de empleos y acusó al gobierno de Mauricio Macri de fomentar el trabajo en negro.