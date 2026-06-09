La causa Vialidad sumó un nuevo capítulo judicial. Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de frenar el decomiso de bienes dispuesto en el expediente y evitar que la medida alcance propiedades que actualmente figuran a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La presentación fue realizada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara el decomiso ordenado por el Tribunal Oral Federal N° 2, en el marco de la condena económica impuesta en la causa. La resolución ratificó que el Estado puede avanzar sobre bienes considerados de origen ilícito, aun cuando hayan sido transferidos a terceros o recibidos por herencia.

En ese contexto, la exmandataria cuestionó que 19 inmuebles ubicados en Santa Cruz hayan sido incluidos dentro del esquema de decomiso y sostuvo que no existen pruebas que permitan vincular esas propiedades con los delitos investigados.

“No se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”, señaló en el escrito presentado ante el máximo tribunal.

Además, argumentó que los inmuebles fueron adquiridos por ella y por el expresidente Néstor Kirchner mediante operaciones legales. Según sostuvo, las propiedades fueron incorporadas al patrimonio familiar “con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.

El planteo llegó a la Corte Suprema tras el fallo de Casación conocido a fines de mayo. Esa resolución dejó firme el decomiso por más de 684.000 millones de pesos y habilitó el avance sobre distintos activos para concretar el resarcimiento económico al Estado.

Ahora será el máximo tribunal del país el encargado de analizar el recurso presentado por Cristina Kirchner y definir si corresponde revisar la decisión adoptada por las instancias inferiores.

La resolución que adopte la Corte también será determinante para establecer el alcance del decomiso sobre los bienes heredados o transferidos a familiares de las personas condenadas dentro de la causa Vialidad.