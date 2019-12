Cristina Kirchner aseguró que fue "la justicia" la que impidió hacer el traspaso de mando con Macri

La expresidenta y actual vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, publicó hoy una carta abierta titulada "En las vísperas", en la que afirmó que fue "la justicia" quien le prohibió en 2015 entregarle los atributos de mando al entonces presidente electo, Mauricio Macri. "El discurso del gobierno, comentado y amplificado por los medios de comunicación, fue que yo no había querido ir a entregar los atributos del mando al Presidente electo. ¡No señores señoras! . La 'justicia' me lo había prohibido", sostuvo en la carta que dio a conocer por las redes sociales, un día antes de asumir como vicepresidenta.

"Hoy, 9 de diciembre de 2019, a las doce de la noche, se cumplirán cuatro años exactos de una resolución judicial de Comodoro Py, por la cual se declaró que: 'El mandato de la Sra. Presidenta saliente, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, culmina a la medianoche del 9 de diciembre de 2015 y el mandato del señor Presidente entrante, Ing. Mauricio Macri, se inicia a las 00.00 horas del 10 de diciembre de 2015'. Dicha resolución también declaró que 'desde el inicio del mandato presidencial (a la medianoche del día 10 de diciembre de 2015) y hasta tanto Mauricio Macri y Marta Gabriela Michetti juren como Presidente y Vicepresidente de la Nación respectivamente, quien estará a cargo de la Presidencia de la Nación, será el Presidente Provisional del Senado'", rememoró la expresidenta en el primer párrafo.

"Sí tal como se lee: hicieron cesar el mandato de la primera mujer Presidenta electa y reelecta por el voto popular a las doce de la noche, cual Cenicienta. Además, de yapa y porque había que cubrir el vacío institucional que ellos mismos provocaron, aplicaron la ley de acefalía (que sólo rige en caso de muerte, renuncia o destitución del Presidente) y por primera vez en democracia hubo un Presidente de la Nación de carácter transitorio", aseguró Fernández de Kirchner.

Sobre las razones que provocaron "tamaña violación a la Constitución y a la democracia", la exmandataria aseguró que es "la propia resolución judicial" la que lo explica. "La propia resolución judicial en su primer considerando al relatar lo sucedido: 'Que se presentan Mauricio Macri y Marta Gabriela Michetti, en su carácter de Presidente y Vicepresidente electos de la Nación Argentina, junto a sus letrados patrocinantes, Doctores José María Torello y Fabián Rodríguez Simón, solicitando de esta sede dicte una medida de no innovar ordenando a la Dra. Cristina Elisabet Fernández, cuyo período constitucional como Presidente de la Nación Argentina concluye el próximo día 9 de diciembre de 2015, a que se abstenga de continuar ejerciendo tal función a partir de las 00.00 horas del día 10 de Diciembre de 2015", aseguró la expresidenta.

"No hace falta ser abogado para entender que el Poder Judicial, no sólo decidía que mi mandato había terminado el día 9 de diciembre, sino que me prohibía hacer cualquier acto como presidenta a partir de las 00.00 y por eso designaba presidente transitorio a Federico Pinedo Todo ello a solicitud de Macri y Michetti", continuó diciendo la vicepresidenta electa.

"Mañana, 10 de diciembre de 2019, como marca la Constitución en su artículo 93 y tal cual lo propuse a Mauricio Macri en el año 2015, el Presidente saliente -en esta oportunidad, el propio Ing. Macri- entregará los atributos del mando ante el Congreso de la Nación reunido en Asamblea Legislativa luego de la jura del Dr. Alberto Fernández, Presidente electo en primera vuelta. El mandato de Mauricio Macri no fue interrumpido por ningún Juez y su presencia en esa ceremonia será la prueba más evidente de lo que hicieron esa vez", remarcó. "Ante tanto acuerdo tácito o expreso para mentir, engañar, ocultar y tergiversar la verdad, me viene a la memoria aquella frase de Abraham Lincoln: 'Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo'", sentenció.