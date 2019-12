Cristina Kirchner dijo que jueces tienen "la condena escrita", pero que la "absolvió la historia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy en los tribunales federales de Comodoro Py que el juicio que la tiene como acusada se lleva adelante porque "había que condenar a un gobierno, al que desendeudó al país" y sostuvo que no espera la absolución de la justicia por que la "absolvió la historia".



La ex mandataria declaró durante poco más de tres horas ente el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el marco de la causa conocida como "Vialidad" en la que se la acusa de haber direccionado el otorgamiento de contratos de obra pública durante el gobierno kirchnerista en favor del empresario Lázaro Báez.



"Este es un tribunal del lawfare. Que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia", dijo la ex presidenta sobre el cierre de su declaración tras lo cual rechazó la posibilidad de responder preguntas del tribunal y de la fiscalía.



Toda la declaración de la ex presidenta versó sobre el concepto de lawfare -guerra jurídica- que, dijo,"fue un plan ideado por el gobierno saliente" y "forma parte del lawfare" planeado con "el auxilio invalorable del aparato judicial".



"Todo esto, el plan, fue ideado para una feroz, inédita persecución contra quien fuera presidenta de la República durante dos períodos consecutivos por el voto popular", sostuvo la ex presidenta en lo que fue su primera declaración indagatoria ante un tribunal oral.