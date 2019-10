Cristina Kirchner: "Nos quisieron vender que Chile era el modelo a seguir"

La expresidenta Cristina Kirchner se refirió esta tarde a la situación en Chile. Fue durante el acto de cierre de campaña del candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, en la ciudad de La Plata. Aprovechó también para cuestionar a los dirigentes políticos que quisieron "vender" el modelo económico chileno como un referente a seguir.

"Nos habían dicho que Chile era el modelo a seguir. Mucha solidaridad con el pueblo chileno. Me llegaron videos que parecen de otras épocas. Esto que nos quieren vender como modelo de sociedad termina en lo que está pasando hoy en Chile", dijo.

MIRÁ TAMBIÉN Tras intimaciones, Nación destrabó el pago de $674 millones a provincias

Cristina también se refirió a la dirigencia política y otra vez cuestionó a los medios de comunicación: "Así como les pido a los dirigentes que no se la crean, que siempre tienen que estar pegados a la gente, también le pido a la sociedad que no se crean todo lo que les dicen en la tele nunca más, porque los que han destrozado esto no cayeron de un plato volador, más allá de que algunos hablan de una invasión alienígena en el otro lado de la cordillera".

Con esta última frase, Cristina hizo alusión a las palabras que trascendieron en un audio de la primera dama chilena, Cecilia Morell, quien comparó los levantamientos y protestas de su país con una "invasión alienígena".

MIRÁ TAMBIÉN Dónde voto: consultá el padrón de San Juan

"No hay buenas sociedades si el crecimiento no es equitativo", agregó la expresidenta, y abogó por "democratizar el país" y "democratizar la economía".