La tobillera electrónica de Cristina Fernández de Kirchner registró solamente tres salidas hacia la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Así lo informó la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) al Tribunal Oral Federal N.º 2, que había solicitado información sobre los movimientos de la expresidenta.

De acuerdo con el informe los tres episodios ocurrieron durante marzo de 2026. No se identificaron otros egresos de la unidad funcional con destino a la terraza desde septiembre del año pasado.

Tres movimientos en marzo

El primer registro se produjo el 9 de marzo. Cristina Kirchner salió a las 18.29 y regresó a las 19.01, por lo que permaneció 32 minutos en la terraza.

El segundo movimiento fue al día siguiente, el 10 de marzo. En esa oportunidad, el registro marcó una salida a las 17.26 y el regreso a las 17.44, con una duración total de 18 minutos.

La tercera salida ocurrió el 30 de marzo. El sistema registró el movimiento entre las 18.04 y las 18.14, por un total de 10 minutos.

La DAPVE fue contundente en su respuesta al tribunal y señaló que “no se registraron otros egresos de la unidad funcional con ese destino”.

Qué puede detectar la tobillera

El informe también detalló cómo funciona el sistema de vigilancia electrónica que controla el cumplimiento del arresto domiciliario.

La tobillera se comunica mediante radiofrecuencia con una unidad fija instalada en el domicilio. Ese mecanismo establece una denominada “cerca virtual” y genera una alerta cuando la persona monitoreada abandona el rango establecido para la vivienda.

A su vez, el dispositivo cuenta con un sistema GPS que permite conocer la ubicación geográfica durante los desplazamientos. Sin embargo, la tecnología no tiene la precisión suficiente para determinar en qué sector exacto de un edificio se encuentra la persona.

Por ese motivo, el GPS puede ubicar a Cristina Kirchner dentro del inmueble o en sus inmediaciones, pero no permite establecer si está específicamente en su departamento, en la terraza, un pasillo, una escalera u otro piso.

El pedido del Tribunal Oral Federal 2

El informe fue elaborado a pedido del juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal N.º 2, que tiene a su cargo la ejecución de la pena que cumple la expresidenta.

La documentación también incorporó una certificación solicitada al Juzgado Federal N.º 12. Según la DAPVE, del análisis de los registros no surgió “ningún elemento de interés para la tramitación del legajo de ejecución penal”.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el marco de la condena de la causa Vialidad. En este contexto, la Justicia había puesto la lupa sobre sus desplazamientos dentro del edificio y, particularmente, sobre el acceso a la terraza, un espacio común cuyo uso fue autorizado bajo determinadas condiciones.