Cristina Pérez y Petri hicieron un tremendo anuncio a sus 5 años de novios

Cristina Pérez y Luis Petri festejaron sus 5 años de novios con una emotiva publicación en redes sociales que sorprendió a todos sus seguidores. La reconocida conductora de televisión compartió un tierno mensaje para homenajear a su pareja y acompañó la dedicatoria con un video especial donde mostraron su costado más íntimo, expresaron palabras afectuosas y hasta bailaron tango para conmemorar esta fecha tan importante.

La periodista rememoró los inicios de la relación y destacó el profundo impacto que tuvo en su vida desde el primer día. “Hace cinco años empezábamos a cambiarnos la vida. Hoy, este amor nos define, nos llena de felicidad”, escribió Cristina Pérez para expresar el lugar central que ocupa el político en su día a día y cómo el vínculo se fue consolidando con el paso del tiempo.

En su mensaje, la comunicadora también hizo hincapié en la capacidad de acompañarse mutuamente frente a las adversidades y en el sostén que significó la pareja durante este camino recorrido. “Pasamos por momentos de todo tipo y en todos fue nuestro pilar de fortaleza. Gracias por cada instante infinito. Gracias a Dios por encontrarnos. Te amo”, expresó la conductora para sellar sus sentimientos en la publicación.

El material audiovisual mostró a los protagonistas mirándose a los ojos y dedicándose frases románticas como “Te amo mucho”, “Te amo eternamente” y “Feliz aniversario”, antes de darse un beso. Además, la pareja se animó a bailar tango en una ambientación con la palabra “Happy” de fondo y carteles con frases como “5 años de amor infinito” y “Por bailar toda la vida juntos”, reflejando su deseo de seguir compartiendo el futuro.