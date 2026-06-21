

Los hinchas ecuatorianos pidieron que Sebastián Beccacece deje su cargo como entrenador de Ecuador tras el empate con Curazao en Kansas City, puesto que quedó obligado a vencer a Alemania en la última fecha del Grupo E del Mundial 2026.

En este escenario, no solo llovieron cantos y abucheos contra el entrenador argentino en la cancha, también, recibió críticas y cuestionamientos de los medios ecuatorianos y de exjugadores de selección.

El resultado del empate sin goles, agravó una campaña que ya estaba condicionada por la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut. Aunque la Tri generó 15 remates al arco ante Curazao, no logró superar al arquero Eloy Room y quedó al borde de una eliminación en primera ronda.

Apenas terminó el partido en el Arrowhead Stadium, las tribunas apuntaron al entrenador argentino. “¡Afuera Beccacece!”, cantaron los hinchas, mientras en los pasillos se repetían gritos como “Ciclo cumplido” y “Queremos fuera a Beccacece”.

La reacción no quedó limitada al estadio. Jefferson Montero, ex seleccionado ecuatoriano y mundialista en Brasil 2014, publicó un mensaje de fuerte tono contra el técnico: “¡Dejá de vender humo y renuncia a la Tri! Ten un poco de dignidad. Le has hecho mucho daño a nuestro fútbol y a una generación que estaba llamada a ser la mejor de la historia”.

Montero agregó que había advertido desde hacía tiempo sobre ese desenlace. “Hace mucho tiempo advertí que esto podía pasar teniendo a este entrenador al frente. Tenemos a referentes como Álex Aguinaga y Antonio Valencia, que se han ganado la oportunidad de dirigir a la selección. Denles una oportunidad”.

También pidió un cambio inmediato antes del duelo decisivo. “Que ellos preparen y dirijan nuestro próximo partido contra Alemania. La Tri necesita un cambio urgente y gente que realmente sienta estos colores”.

La prensa en contra

Los principales medios ecuatorianos interpretaron la igualdad como un retroceso severo en las opciones del equipo. Según El Universo, el empate dejó a Ecuador “con un pie afuera del Mundial” y lo complicó “seriamente” en el Grupo E.

Dichos medios definieron la campaña como la peor participación desde 2002 y remarcaron que el seleccionado se jugará la vida frente a Alemania. El equipo está obligado a ganar en la última fecha para mantener alguna posibilidad de avanzar.

La crítica también alcanzó al rendimiento ante un rival al que parte de la prensa consideraba accesible. Expreso escribió que la Tricolor “decepciona” y que ahora necesita “una hazaña” frente a Alemania, mientras que Ecuavisa habló de un equipo “sin gol” y “al borde del fracaso” tras no poder quebrar el cero contra una “débil Curazao”.

La Hora fue aún más directa con el planteamiento del entrenador. El diario señaló que Ecuador era favorito, pero sostuvo que “el planteamiento del DT Sebastián Beccacece impidió que la Tri sea ofensiva y consiga sus tres primeros puntos”.

Las valoraciones negativas se repitieron en otros medios. El Telégrafo afirmó que Ecuador “queda al borde de la eliminación” y cuestionó la falta de calidad para concretar las ocasiones generadas, mientras ESPN Ecuador describió el 0-0 como un empate “decepcionante” que dejó al equipo “en la cuerda floja”. El Canal del Fútbol de Ecuador resumió la noche en Kansas City como “desgraciada” y subrayó que el seleccionado resignó un empate que complicó su clasificación.

La palabra de defensa

En la conferencia de prensa posterior al partido, Beccacece se adjudicó la responsabilidad del resultado y evitó cargar sobre el plantel. “La responsabilidad es totalmente mía y los futbolistas tienen que seguir jugando como lo están haciendo, porque bueno, lo intentan por todos los caminos”.

El entrenador dijo que no observó un equipo desordenado, sino uno que generó sin eficacia. “No vi nunca un equipo descompensado, sí un equipo que intentó por todos lados y que no pudo concretar. Y eso genera una incomodidad que no es fácil de gestionar”.

El ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli en las selecciones de Chile y Argentina también reconoció que el equipo estaba obligado a ganar. “Todo lo que diga por ahí puede llegar a ser contraproducente. Hoy teníamos que ganar, no lo hicimos”, afirmó.

Luego insistió en que no tiene reproches para los futbolistas por la entrega mostrada. “Lo que les dije a mis futbolistas es que mientras yo vea que ellos buscan, generan, se entregan, compiten, no puedo reprochar absolutamente nada. Nadie quiere fallar un gol”.

El técnico cerró con un mensaje de resistencia antes del cruce con Alemania, el último camino disponible para seguir en el torneo. “Tenemos la posibilidad de conseguir esa victoria y seguir trabajando por ese sueño. El equipo busca por todos los caminos y todos los medios. No concretar las ocasiones genera un contagio y nos está privando de la alegría para los chicos y para la gente. Pero mientras haya chances en el fútbol, la vida me enseñó que hay que seguir creyendo”.

