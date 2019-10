Críticas de Fernández y Cristina Kirchner a Ecuador por la situación de dirigentes correístas

Los candidatos a presidente y vice del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, cuestionaron hoy la situación de dos dirigentes afines al ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa, una presa y la otra refugiada en una embajada extranjera, como consecuencias de las protestas que dejaron ocho muertos y 1.500 heridos en Ecuador. Alberto Fernández afirmó que veía “con mucha preocupación los graves hechos que se viven en Ecuador y la persecución política y judicial que están sufriendo dos mujeres jóvenes que son referentes de la oposición política”. “Me refiero a Gabriela Rivadeneira, que solicitó asilo a México, y a Paola Pabón, prefecta (gobernadora) de Pichincha, detenida desde la madrugada del lunes; no podemos no observar este tipo de violaciones del estado de derecho en la región”, agregó el candidato en Twitter. En tanto, su compañera de fórmula dijo por la misma vía que “la democracia tiene nombre de mujer y en Ecuador está presa”. “Libertad a Paola Pabón, prefecta de Pichincha, presa, y Gabriela Rivadeneira, asilada; mujeres, jóvenes, comprometidas y votadas por su pueblo”, agregó la ex presidenta argentina. Rivadeneira permanece desde el sábado en la sede de la embajada de México en Quito, mientras Pabón fue detenida ayer, después de que su casa fuera allanada, y hoy se le dictó prisión preventiva. La semana pasada, Moreno acusó a Correa y a varios de sus seguidores -entre ellos, Pabón-, así como al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de organizar las protestas con el objeto de derrocarlo. Las protestas contra medidas de ajuste dispuestas por Moreno se extendieron por 11 días y dejaron ocho muertos, más de 1.500 heridos y 1.330 detenidos, informó hoy la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en rueda de prensa, según la agencia de noticias ANSA.