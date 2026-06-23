Deportes
Croacia terminó ganándole a Panamá y no pierde sus esperanzas
POR REDACCIÓN
Croacia derrotó por la mínima diferencia a Panamá con la anotación de Ante Budimir en el segundo tiempo. Los subcampeones en Rusia 2018 suman sus primeras unidades y Panamá se ahoga en el fondo de la tabla al caer por segunda vez en esta Copa del Mundo por un gol de diferencia.
El conjunto europeo llevó el ritmo con la pelota, buscando abrir la defensa panameña mediante circulación paciente; Panamá respondió con un bloque bajo y transiciones rápidas que obligaron a los europeos a buscar soluciones por las bandas. El encuentro se vivió con intensidad táctica más que con ocasiones claras, y el público en Toronto acompañó con expectación cada avance croata.
Desarrollo del Primer Tiempo
La primera mitad en Toronto mostró un trámite de ajedrez muy físico, donde Croacia asumió el protagonismo con el manejo del balón, pero se topó con un bloque defensivo panameño sumamente rocoso y ordenado. El equipo de Thomas Christiansen, a pesar de no contar con Carrasquilla, logró cerrar las líneas y apostar a las transiciones rápidas comandadas por Bárcenas, incomodando por momentos a la zaga central balcánica.
Apenas se dio el pitazo inicial, el estadio ovacionó a Luka Modrić. El capitán croata comenzó a desplegar su juego alcanzando oficialmente la histórica cifra de 200 partidos con su selección nacional.
Ambos conjuntos demostraron un buen juego de ida y vuelta pero se fueron al descanso sin poder abrir el marcador. Tampoco hubo tantas jugadas de trascendencia.
Desarrollo del Segundo Tiempo
La segunda parte empezó de la misma manera, pero en el minuto 53, la jugada de Croacia que termina en gol para los ajedrezados. Josip Stanisic levanta el rostro y saca el servicio preciso para Ante Budimir, quien llega de atrás y no perdona a Panamá. Finalmente llegó el gol y ajedrezado, 0-1 en Toronto.
Marco Pasalic, en contragolpe, falló en sendas ocasiones por querer firmar el segundo de Croacia y termina por hacer una acción que lo pone como candidato a salir de cambio en esta segunda parte.
A los 60 minutos, el árbitro saca la primera tarjeta amarilla del cotejo, Edgar Bárcenas le pone toda la carrocería a Luka Modric que el silbante no deja desapercibido. Detiene cualquier actividad en Toronto y pinta de amarillo al capitán panameño.
Posteriormente, Carlos Harvey se precipita al disparar a la meta de Croacia tras un servicio largo en tiro de esquina para Panamá. En la siguiente acción, se comete falta en tres cuartos de terreno para un nuevo golpe franco directo para los croatas.
A partir de los 80 minutos, Luka Modric, la leyenda croata se retira del campo en medio de aplausos y ovaciones de su gente así como de otras naciones que se dieron cita al estadio Toronto de Canadá. Mario Pasalic tomó su posición.
Por su parte, Thomas Christiansen decide sustituir a José Fajardo y le da entrada a Azarias Londoño. Finalizado el encuentro a los 95 minutos, Croacia consiguió su primera victoria en el Mundial 2026 y aguarda ahora su próximo rival, Ghana, el 27 de junio a las 18 hs. (de Argentina) en Filadelfia.
Hito histórico para una leyenda: El partido tuvo un condimento emotivo único para el fútbol mundial. El eterno Luka Modrić alcanzó la histórica cifra de 200 partidos internacionales defendiendo la camiseta de los Vatreni.
Formaciones
Panamá: Michael Murillo, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, José Córdoba, César Blackman; Aníbal Godoy, Cristian Martínez; Edgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez. DT: Thomas Christiansen.
Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol; Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić; Martin Baturina, Petar Musa y Mario Pašalić. DT: Zlatko Dalić.