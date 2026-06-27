Croacia cumplió con su objetivo y derrotó por 2 a 1 a Ghana en el Philadelphia Stadium, resultado que le permitió finalizar en el segundo puesto del Grupo L y clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El seleccionado africano, pese a la derrota, también consiguió avanzar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

En un encuentro intenso y con final abierto, el equipo dirigido por los Vatreni encontró la ventaja a los 31 minutos del primer tiempo. Petar Sucic apareció en el área tras una precisa asistencia de Mateo Kovacic y definió para establecer el 1 a 0 con el que se fueron al descanso.

Durante el complemento, Ghana reaccionó y consiguió el empate a los 73 minutos. Derrick Luckassen aprovechó una habilitación de Ernest Nuamah para vencer al arquero croata y devolverle la ilusión a las Estrellas Negras, que buscaban un resultado que les permitiera avanzar con mayor tranquilidad.

Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado hacia la igualdad, apareció la experiencia de Luka Modric. El histórico mediocampista filtró un gran pase para Nikola Vlasic, quien a los 83 minutos definió con precisión para establecer el 2 a 1 definitivo y asegurar la clasificación croata.

El encuentro fue dirigido por el árbitro canadiense Drew Fischer, quien controló un duelo disputado y de alta intensidad, propio de una jornada decisiva en la fase de grupos.

Con esta victoria, Croacia terminó como escolta de Inglaterra en el Grupo L y continúa su camino en la Copa del Mundo con la ilusión de volver a ser protagonista en las instancias decisivas.

Por su parte, Ghana sufrió hasta el final, pero los resultados registrados en el resto de las zonas le permitieron acceder a la próxima ronda como uno de los mejores terceros, manteniendo viva la esperanza de seguir haciendo historia en el Mundial 2026.