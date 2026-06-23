Croacia y Panamá buscan levantar cabeza y seguir en el Mundial

Croacia y Panamá disputarán este martes un partido determinante por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. Los dos seleccionados llegan golpeados tras sus derrotas en el debut y saben que una nueva caída podría comprometer seriamente sus posibilidades de avanzar a la próxima ronda.

El encuentro se jugará en el Toronto Stadium, conocido también como BMO Field, en la ciudad canadiense de Toronto. El inicio está previsto para las 23 de Argentina. La transmisión para el público argentino podrá seguirse a través de las señales que poseen los derechos del Mundial 2026.

Croacia intentará recuperarse después de la derrota por 4-2 frente a Inglaterra. El entrenador Zlatko Dalic reconoció que su equipo deberá corregir errores defensivos y asumir el protagonismo del partido. Además, el encuentro tendrá un significado especial para Luka Modric, quien alcanzará los 200 partidos con la selección croata.

Del otro lado estará Panamá, que cayó 1-0 ante Ghana con un gol recibido en tiempo de descuento. El conjunto dirigido por Thomas Christiansen necesita sumar para mantener sus aspiraciones de clasificación. Además, llega con la baja sensible de Adalberto Carrasquilla, quien no estará disponible por problemas físicos.

Las posibles formaciones serían:

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic, Petar Sucic; Ivan Perisic, Ante Budimir y Martin Baturina.

Panamá: Orlando Mosquera; Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade; Amir Murillo, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas, César Blackman; Cristian Martínez, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez.

El árbitro designado para el encuentro será Emmanuel Taiwo. Con Inglaterra y Ghana ya sumando puntos en el grupo, el choque entre croatas y panameños aparece como una verdadera final anticipada en la lucha por la clasificación.