El operativo oftalmológico federal “Ver para Ser Libres” continuará esta semana su recorrido por San Juan luego de completar una primera etapa en distintos departamentos de la provincia. Desde este lunes 3 y hasta el viernes 7 de agosto, las movilidades llegarán a localidades de Iglesia, Calingasta, San Martín y Rawson, con atención gratuita para niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años.

La iniciativa es desarrollada de manera conjunta por el Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Políticas para la Equidad del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, la Dirección de Relaciones Hospitalarias e Institucionales y las zonas sanitarias del Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

El principal objetivo es realizar controles oftalmológicos para determinar si los chicos necesitan algún tipo de corrección visual mediante anteojos.

En los casos en que se indique el uso de lentes, los pacientes podrán realizarse la toma de los parámetros de visión y elegir los armazones a partir de un catálogo.

Una de las particularidades del operativo es que las unidades móviles cuentan con laboratorio para fabricar los cristales, por lo que los anteojos pueden entregarse en el transcurso de unas horas cuando no se requieren estudios o determinaciones más complejas.

También habrá DNI y controles de salud

La propuesta no se limita a la atención oftalmológica. Las familias sanjuaninas que concurran y cumplan con los requisitos también podrán realizar distintos trámites y controles.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran:

Renovación del DNI a través del RENAPER.

Medicina Familiar y General para adultos.

Atención pediátrica.

Controles de nutrición, talla y peso.

Enfermería y control de signos vitales.

Odontología.

Vacunación.

Laboratorio para test de Enfermedades de Transmisión Sexual.

Vacunación canina, con excepción de Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Jáchal.

Durante la primera etapa, las movilidades recorrieron Astica, La Majadita y San Agustín, en Valle Fértil; Bermejo y Vallecito, en Caucete; Colonia Fiscal y Cochagual Sur, en Sarmiento; Villa Aurora, en Ullum; y Villa Basilio Nievas, en Zonda.

También pasaron por Rodeo, Las Flores y Tudcum, en Iglesia; Tamberías y Barreal, en Calingasta; San Isidro, en San Martín, y Rawson. El programa continuará posteriormente con operativos previstos en Chimbas, 25 de Mayo y Jáchal.

El cronograma de esta semana

Lunes 3 de agosto – Iglesia: los dos colectivos estarán en el Hospital Dr. Tomás Perón de Rodeo, de 10 a 16.

Martes 4 – Iglesia: habrá atención en el Club Pismanta de Las Flores y en la sede de la Escuela Secundaria Ricardo Güiraldes de Tudcum, de 10 a 16.

Miércoles 5 – Calingasta: las movilidades estarán en el CAPS de Tamberías y en el Hospital de Barreal, de 10 a 16.

Jueves 6 – San Martín: el operativo llegará al CAPS Arnoldo Janssen de La Puntilla, de 8 a 14.

Viernes 7 – Rawson: las movilidades se instalarán en el CAPS del Barrio Río Blanco, de 8 a 14.

Desde la organización señalaron que las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden acercarse al departamento más cercano donde se encuentre el operativo, sin necesidad de esperar a que las movilidades lleguen específicamente a su localidad.