La noche de este miércoles, que prometía ser una fiesta deportiva en el marco de las semifinales de la Divisional B de la Liga Sanjuanina de Futsal, terminó en un clima de tensión y violencia. El encuentro de ida entre Trinidad y Villa Hipódromo, disputado en el Predio Lliteras, finalizó con un electrizante empate 4-4, pero el resultado deportivo quedó en un segundo plano debido a los graves incidentes que se desataron sobre el cierre del partido.

Según reportó el medio Sueños en Juego, la violencia se apoderó de las tribunas cuando público de ambas parcialidades protagonizó enfrentamientos directos al concluir el cotejo. La situación fue de tal magnitud que los propios jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y dirigentes de ambas instituciones debieron intervenir activamente en el campo de juego para tratar de separar a los violentos y bajar las tensiones, evitando que la gresca escalara a mayores.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa claramente el momento en que los involucrados se trenzan en un cruce violento, empañando lo que había sido un desarrollo de juego intenso y competitivo dentro de la cancha.

Tras el empate y los desmanes, la atención ahora se traslada a la revancha. El partido decisivo de la serie está programado para la próxima semana, donde Villa Hipódromo hará de local.

Por el momento, no se han reportado medidas disciplinarias oficiales por parte de la Liga, aunque se espera que los informes de las autoridades presentes sean clave para determinar si el próximo choque contará con restricciones especiales o medidas de seguridad reforzadas, dado el clima hostil con el que se retiraron los planteles y el público este miércoles por la noche.