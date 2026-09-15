El dolor de una madre tras perder a su hijo quedó registrado en un video que muestra los momentos posteriores al asesinato de Martín Quintero, un joven de 19 años que fue baleado durante la noche del lunes en la Villa 1° de Mayo, en Chimbas.

Las imágenes muestran a la mujer completamente quebrada. Entre gritos y rodeada de familiares, vecinos y efectivos policiales, se negó a separarse del cuerpo de su hijo, que yacía sin vida a pocos metros de su vivienda.

La escena ocurrió mientras los policías desplegaban el operativo luego del crimen. El abrazo de la mujer y sus desesperados reclamos reflejaron la conmoción de una familia que, minutos antes, se encontraba reunida dentro de la casa y terminó enfrentando una tragedia.

El ataque ocurrió durante una cena familiar

El homicidio se produjo cerca de las 23 del lunes. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Quintero estaba cenando junto a sus familiares cuando al menos dos hombres encapuchados irrumpieron por la fuerza en el domicilio.

Uno de los atacantes habría sacado un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó directamente contra la cabeza del joven. El impacto le provocó la muerte en el acto.

Después del ataque, los sospechosos escaparon en un automóvil y hasta el momento permanecen prófugos. La Policía trabaja para identificarlos y establecer qué los llevó hasta la vivienda.

Investigan un posible ajuste de cuentas

El asesinato generó momentos de tensión y bronca entre familiares, allegados y vecinos de la Villa 1° de Mayo. Ante el clima que se vivía en el lugar, se desplegaron efectivos de la Policía de San Juan y personal de Infantería para evitar que la situación escalara y permitir el trabajo de los investigadores.

Los peritos preservaron la escena y recolectaron pruebas que serán incorporadas a la investigación judicial. También se analizan testimonios y otras evidencias para determinar quiénes fueron los responsables.

Una de las hipótesis que se encuentra bajo análisis apunta a un posible ajuste de cuentas o a una disputa previa. Sin embargo, esa línea todavía no fue confirmada y los investigadores continúan trabajando para esclarecer el crimen.

Mientras tanto, la familia de Martín quedó sumida en el dolor. La imagen de su madre abrazada a su hijo, registrada durante el operativo posterior al asesinato, se convirtió en la expresión más desgarradora de una noche que terminó con la vida de un joven de apenas 19 años.