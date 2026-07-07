Los conocimientos, el compañerismo y la estrategia volvieron a ser protagonistas en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el programa de preguntas y respuestas de GRUPO HUARPE. En esta oportunidad, dos cursos de Capital y Pocito se enfrentaron en un duelo muy parejo, donde cada respuesta fue determinante y el resultado recién se definió en el tramo final.

El equipo azul estuvo representado por Sofía Calívar y Enzo Castro, alumnos de 5° 3° del Colegio Secundario Profesor Froilán Javier Ferrero, de Pocito. Ellos describen a su curso como un grupo muy unido, aunque reconocen que, en algunas ocasiones, pueden ser un poco complicados. Entre los recuerdos más lindos de estos años destacan el cumpleaños sorpresa que organizaron para una profesora muy querida. También recuerdan un momento difícil: la elección de la empresa que confeccionaría las camperas de egresados. Las diferencias aparecieron, pero finalmente lograron llegar a un acuerdo.

Del otro lado estuvo el equipo naranja, integrado por Ruth Vera y Nehemías Torres, estudiantes de 5° 2° de la Escuela Normal Superior General San Martín, de Capital. Se consideran un curso unido y con muy buenos compañeros. Además, cuentan que disfrutan participar de los distintos concursos que organiza la escuela y que, generalmente, obtienen buenos resultados. Si bien reconocen que las diferencias de opinión generan algunos conflictos, aseguran que siempre logran resolverlos. Cuando terminen el secundario, lo que más extrañarán será compartir todos los días con el curso y los partidos de deportes.

Desde el inicio, el juego mostró que ninguno de los dos equipos tendría el camino sencillo. En el primer bloque, el conjunto de Pocito acertó Deportes, pero no logró responder correctamente Historia ni Ciencia. Capital comenzó con el pie derecho al responder bien Lengua y Geografía, aunque Matemática quedó pendiente.

Capital y Pocito protagonizaron un duelo muy parejo que mantuvo la emoción hasta la última pregunta. FOTO HUARPE.

En la segunda ronda, el equipo azul sumó un nuevo acierto en Arte, mientras que Geografía y Lengua no pudieron resolverlas correctamente. Por su parte, el equipo naranja atravesó uno de sus mejores momentos al responder de manera correcta Historia y Ciencia, además de utilizar el comodín para quedarse también con Matemática.

La definición llegó en el último bloque. El Colegio Javier Ferrero apostó su comodín en una pregunta de Ciencia, pero la respuesta no fue la esperada. La Escuela Normal San Martín tuvo su última oportunidad en Deportes y no la desaprovechó.

Con ese acierto final, el equipo naranja de la Escuela Normal Superior General San Martín, de Capital, se quedó con la victoria y logró el pase a la próxima ronda de UPD Unidos por el Desafío.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.