Cruzando el Charco se presentará en San Juan Florece ’26

San Juan tendrá una nueva propuesta de entretenimiento con la realización de San Juan Florece ’26, un festival que combinará música en vivo, gastronomía, feria de emprendedores y actividades recreativas para toda la familia.

El encuentro se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre en Cepas Sanjuaninas, ubicado en Rastreador Calívar 139 Norte. La apertura de puertas está prevista para las 17, con una programación que comenzará con un sunset de previa pensado para acompañar las primeras horas del evento.

La música será uno de los principales atractivos de la jornada. El escenario central tendrá como protagonista a Cruzando el Charco, banda argentina que llegará a San Juan para brindar un show dentro de la propuesta del festival.

Además de la presentación musical, los asistentes podrán recorrer un Polo Gastronómico y Patio Cervecero, con distintas alternativas para comer y disfrutar durante la jornada.

Feria y propuestas para los más chicos

La propuesta también incluirá una Feria de Emprendedores, que reunirá productos y proyectos de productores y emprendedores locales. El objetivo será sumar un espacio de exposición y comercialización dentro del festival.

Para las familias, San Juan Florece ’26 contará con el parque “Fun Kids”, un sector destinado especialmente a los más chicos, con juegos y actividades recreativas.

De esta manera, la organización apunta a ofrecer una jornada que combine música, gastronomía, emprendimientos y entretenimiento en un mismo espacio, con actividades destinadas a distintos públicos.

Entradas

Las entradas para San Juan Florece ’26 pueden adquirirse de manera online a través de EntradaWeb y también en Hoffmann Instrumentos Musicales.