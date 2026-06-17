Un control de rutina realizado por efectivos policiales del GAM (Grupo de Apoyo Motorizado) en el departamento Santa Lucía terminó con la detención de un sujeto de 24 años que circulaba armado y transportaba cocaína fraccionada para presunta comercialización, según la infomració policial. El procedimiento se inició luego de que el conductor cruzó un semáforo en rojo y derivó en la intervención policial que continuó con actuaciones por portación ilegítima de arma de fuego e infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El hecho ocurrió este martes 16 de junio, alrededor de las 16:20, en la intersección de las calles Chacabuco y Urquiza. Personal policial que realizaba recorridas de prevención y seguridad observó un automóvil Volkswagen Gol Trend gris, dominio NAZ-566, que circulaba de oeste a este y no respetó el semáforo en rojo.

El auto en el que el detenido cometió la falta de tránsito y en el cual viajaba armado y con droga.

Ante esa infracción, los uniformados interceptaron al conductor y le ordenaron que detuviera la marcha y descendiera del vehículo. Por razones de seguridad, le practicaron un palpado preventivo y encontraron entre sus prendas un recipiente plástico tipo "huevo Kinder". En su interior había 16 envoltorios con una sustancia granulada que posteriormente arrojó resultado positivo para cocaína.

De acuerdo con las actuaciones, el pesaje realizado por personal especializado determinó que la sustancia secuestrada alcanzó un total de nueve gramos de cocaína, distribuidos en 16 dosis.

Durante la requisa, los efectivos también encontraron a la altura de la cintura del conductor un arma de fuego tipo pistola marca Bersa, modelo Thunder, calibre .22, de color negro. El arma tenía colocado su cargador con nueve municiones.

El arma secuestrada será sometida a pericias y se investiga su origen.

El aprehendido fue identificado como Gonzalo Ezequiel Sosa Flores, de 24 años, con domicilio en el Lote Hogar 26, en el departamento Santa Lucía.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, la situación se tornó tensa cuando un grupo de vecinos del barrio Noroeste III comenzó a arrojar objetos contundentes contra el personal policial. Ante ese escenario y con el objetivo de preservar la integridad física de los efectivos y del propio detenido, los uniformados decidieron trasladar rápidamente al sospechoso hasta la Subcomisaría Santa Lucía para continuar con las actuaciones.

El detenido Gonzalo Ezequiel Sosa Flores, de 24 años enfrentará cargos en la Justicia local y Federal.

La intervención quedó a cargo del ayudante fiscal Gustavo Mendoza, mientras que el fiscal Francisco Micheltorena dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia bajo la calificación de portación ilegítima de arma de fuego, en el marco del Legajo N.º 26/26.

En el lugar también trabajó personal de la División Criminalística, que realizó el secuestro formal de la pistola Bersa Thunder calibre .22, su cargador y las nueve municiones. Todo el material quedó preservado mediante cadena de custodia.

Por otra parte, efectivos del Departamento Drogas Ilegales efectuaron el narcotest sobre la sustancia secuestrada y confirmaron que se trata de cocaína. Como consecuencia, se inició el Legajo por presunta infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Unidad Fiscal Federal de San Juan.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que portaba el arma y el destino que tendría la droga secuestrada.