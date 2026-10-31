El coco y el dulce de leche hacen una pareja casi perfecta. Esta vez te damos una idea simple para que puedas preparar bocaditos rindiendo al máximo en tu cocina. Para elaborarlos vas a necesitar 200 g de galletitas de vainilla, 80 g de manteca derretida, 300 g de dulce de leche repostero, 150 g de coco rallado, 100 g de azúcar, 1 huevo y 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para empezar hay que procesar las galletitas hasta obtener una textura de migas finas. Luego mezclarlas con la manteca derretida y distribuirlas en la base de un molde cuadrado, presionando bien. Finalmente llevar a la heladera durante 15 minutos para que la base tome la consistencia adecuada.

El siguiente paso es cubrir la base con una capa generosa de dulce de leche repostero. En otro recipiente mezclar el coco rallado, el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla. Distribuir esta preparación sobre el dulce de leche y presionar suavemente para integrar bien.

Por último llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que la superficie esté apenas dorada. Dejar enfriar completamente y llevar a la heladera durante 2 horas antes de cortar en cuadraditos perfectos para servir.