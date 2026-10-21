Cuadraditos de limón fáciles y esponjosos: la receta ideal para la merienda

Para elaborar unos cuadraditos de limón fáciles y esponjosos solo necesitás pocos ingredientes y algunos minutos en la cocina. Esta preparación económica y rápida resulta perfecta para acompañar el mate o disfrutar durante la tarde. Su textura suave junto al toque de acidez conquistan a todos los comensales.

La lista de compras para esta receta incluye 2 huevos, 150 g de azúcar, 100 ml de aceite de girasol, la ralladura de 1 limón y el jugo de medio limón. Además vas a precisar 150 g de harina junto con 1 cucharada de polvo para hornear para lograr la consistencia justa.

El procedimiento inicia al batir en un recipiente los 2 huevos con los 150 g de azúcar hasta formar una mezcla espumosa. Luego se incorporan los 100 ml de aceite de girasol, la ralladura de 1 limón y el jugo de medio limón para integrar correctamente los líquidos del postre.

En el siguiente paso hay que tamizar los 150 g de harina junto con la cucharada de polvo para hornear sobre la preparación previa. Se mezcla con movimientos suaves hasta obtener una masa homogénea sin grumos y se vuelca en un molde enmantecado y enharinado.

Para terminar se lleva al horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que un palillo salga limpio. Después de dejar enfriar la mezcla a temperatura ambiente se desmolda y se corta en porciones iguales con la opción de espolvorear azúcar impalpable por encima.