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Sociedad > Receta liviana

Cuadraditos de limón sin harina ni azúcar: cómo hacerlos paso a paso

Una versión más liviana de los clásicos cuadraditos de limón se impone como opción ideal para la merienda. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Sin harina ni azúcar: cómo hacer cuadraditos de limón más livianos. (Imagen ilustrativa)

Los cuadraditos de limón son un clásico de la repostería casera y una de las opciones más elegidas para acompañar el mate o el café de la tarde. En esta versión más saludable, la receta tradicional se adapta para eliminar la harina de trigo y el azúcar refinada, sin perder su sabor característico.

La clave de esta preparación está en el uso de ingredientes alternativos que aportan textura y dulzor de manera natural. Entre ellos se destacan la harina de almendras, el coco rallado y endulzantes como miel o edulcorantes, que reemplazan los componentes habituales de la receta clásica.

El limón sigue siendo el protagonista principal, aportando frescura, aroma y ese equilibrio entre acidez y dulzura que define a este tipo de preparaciones. Su jugo y su ralladura son esenciales para lograr el perfil de sabor característico.

Cómo hacer cuadraditos de limón sin harina ni azúcar

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 1 taza de harina de almendras o avena molida
  • ½ taza de coco rallado sin azúcar
  • Jugo de 2 limones
  • Ralladura de 1 limón
  • 3 cucharadas de yogur natural o griego
  • 3 cucharadas de miel o unas gotas de endulzante (opcional, según el gusto)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Esencia de vainilla (opcional)

Paso a paso:

  1. Batí los huevos junto con el endulzante elegido hasta integrar bien.
  2. Agregá el yogur, el jugo y la ralladura de limón.
  3. Incorporá la harina de almendras o avena, el coco rallado y el polvo de hornear.
  4. Mezclá hasta obtener una preparación uniforme.
  5. Colocá la mezcla en un molde pequeño previamente aceitado o con papel manteca.
  6. Llevá al horno precalentado a 180 °C durante unos 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté firme.
  7. Dejá enfriar antes de cortar en cuadrados para lograr una mejor textura.
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