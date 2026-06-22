Los cuadraditos de limón son un clásico de la repostería casera y una de las opciones más elegidas para acompañar el mate o el café de la tarde. En esta versión más saludable, la receta tradicional se adapta para eliminar la harina de trigo y el azúcar refinada, sin perder su sabor característico.

La clave de esta preparación está en el uso de ingredientes alternativos que aportan textura y dulzor de manera natural. Entre ellos se destacan la harina de almendras, el coco rallado y endulzantes como miel o edulcorantes, que reemplazan los componentes habituales de la receta clásica.

El limón sigue siendo el protagonista principal, aportando frescura, aroma y ese equilibrio entre acidez y dulzura que define a este tipo de preparaciones. Su jugo y su ralladura son esenciales para lograr el perfil de sabor característico.

Cómo hacer cuadraditos de limón sin harina ni azúcar

Ingredientes:

2 huevos

1 taza de harina de almendras o avena molida

½ taza de coco rallado sin azúcar

Jugo de 2 limones

Ralladura de 1 limón

3 cucharadas de yogur natural o griego

3 cucharadas de miel o unas gotas de endulzante (opcional, según el gusto)

1 cucharadita de polvo de hornear

Esencia de vainilla (opcional)

Paso a paso: