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Cuadraditos de limón sin harina ni azúcar: cómo hacerlos paso a paso
POR REDACCIÓN
Los cuadraditos de limón son un clásico de la repostería casera y una de las opciones más elegidas para acompañar el mate o el café de la tarde. En esta versión más saludable, la receta tradicional se adapta para eliminar la harina de trigo y el azúcar refinada, sin perder su sabor característico.
La clave de esta preparación está en el uso de ingredientes alternativos que aportan textura y dulzor de manera natural. Entre ellos se destacan la harina de almendras, el coco rallado y endulzantes como miel o edulcorantes, que reemplazan los componentes habituales de la receta clásica.
El limón sigue siendo el protagonista principal, aportando frescura, aroma y ese equilibrio entre acidez y dulzura que define a este tipo de preparaciones. Su jugo y su ralladura son esenciales para lograr el perfil de sabor característico.
Cómo hacer cuadraditos de limón sin harina ni azúcar
Ingredientes:
- 2 huevos
- 1 taza de harina de almendras o avena molida
- ½ taza de coco rallado sin azúcar
- Jugo de 2 limones
- Ralladura de 1 limón
- 3 cucharadas de yogur natural o griego
- 3 cucharadas de miel o unas gotas de endulzante (opcional, según el gusto)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Esencia de vainilla (opcional)
Paso a paso:
- Batí los huevos junto con el endulzante elegido hasta integrar bien.
- Agregá el yogur, el jugo y la ralladura de limón.
- Incorporá la harina de almendras o avena, el coco rallado y el polvo de hornear.
- Mezclá hasta obtener una preparación uniforme.
- Colocá la mezcla en un molde pequeño previamente aceitado o con papel manteca.
- Llevá al horno precalentado a 180 °C durante unos 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté firme.
- Dejá enfriar antes de cortar en cuadrados para lograr una mejor textura.