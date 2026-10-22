Un violento siniestro vial involucró a cuatro vehículos este miércoles, cerca de las 23, en avenida Libertador General San Martín, entre Ramón y Cajal y Ameghino, en Capital. Uno de los automóviles terminó contra un árbol de gran porte frente al bar Barcelona y su conductor debió ser rescatado por Bomberos, luego de quedar atrapado dentro del rodado. Según testigos, otro de los vehículos involucrados se retiró del lugar y hasta el momento no había datos sobre su identidad.

Tras el siniestro dos ambulancias llegaron al lugar, pero solo una trasladó a un herido.

El choque comenzó en la intersección de avenida Libertador y Ameghino, en la donde se encuentra un conocida pizzería. De acuerdo con la información recabada en el lugar, un Fiat Cronos circulaba de oeste a este por la avenida cuando fue impactado en su lateral izquierdo por un Fiat Argo que intentó cruzar de norte a sur.

La colisión provocó que los conductores perdieran el control de los vehículos y desencadenó una secuencia de impactos que involucró a otros dos automóviles. En medio de las maniobras para evitar nuevos choques, un tercer vehículo que circulaba por Libertador habría esquivado al Cronos y, en esa maniobra, habría impactado contra un Renault Clio que estaba estacionado y sin ocupantes frente al bar Barcelona.

El Renault Clio que estaba estacionado fue colisionado al parecer por el auto que se dio a la fuga.

Tras ese impacto, el conductor del tercer automóvil se retiró del lugar, según relataron testigos del siniestro. Su identidad y las características del vehículo no habían sido establecidas en la información inicial del hecho.

El Cronos terminó incrustado contra un árbol

La situación más complicada se produjo cuando el conductor del Fiat Cronos intentó evitar una colisión contra los vehículos estacionados sobre el costado sur de avenida Libertador. En esa maniobra, se desplazó hacia el centro de la calzada, donde estuvo cerca de impactar contra el boulevard.

Sin embargo, el automovilista realizó un giro que lo llevó nuevamente hacia el costado sur de la avenida y terminó chocando contra un árbol de gran porte ubicado frente al bar Barcelona. La violencia del impacto provocó daños en el rodado y dejó al conductor atrapado en el habitáculo, debido a que una de las puertas quedó trabada.

El conductor del Cronos habría sufrido cortes en le rostro.

Ante esa situación, los Bomberos acudieron al lugar y debieron romper la puerta para retirar al hombre del vehículo. Personal policial también solicitó la intervención de una ambulancia de Fénix Salud.

Los profesionales médicos asistieron al conductor del Cronos, quien presentaba golpes y, según las primeras observaciones, una posible herida cortante en el rostro o en la cabeza. Posteriormente, lo trasladaron al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención médica.

Operativo policial y tránsito interrumpido

Efectivos de la Comisaría 4ª y móviles del Comando Radioeléctrico trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y rescate.

El operativo se extendió hasta que los vehículos involucrados pudieron ser retirados de la zona, un sector de Capital con una importante concurrencia nocturna por la presencia de bares y locales gastronómicos.

Este Fiat Argo habría sido el causante del siniestro al intentar incorporarse a la avenida Libertador desde Ameghino.chocar al Cronos

A pesar de la magnitud del choque y de que uno de los automóviles terminó contra un árbol, la información inicial no indicó que se registraran lesiones de gravedad. Tampoco hubo reportes de peatones alcanzados por los vehículos, pese a que algunos de los comercios de la zona contaban con clientes en las veredas.

La secuencia de impactos y la posterior fuga de uno de los conductores quedaron entre los aspectos que debían esclarecerse para determinar cómo se produjo el siniestro vial y establecer la identidad del automovilista que abandonó el lugar. Las cámaras de seguridad podrán aportar más datos sobre la mecánica del choque y del prsunto auto que se fugó.