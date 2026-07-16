Cuádruple choque en Santa Lucía dejó a cuatro personas heridas

Durante la mañana de este jueves, un grave accidente de tránsito alteró la circulación en el departamento de Santa Lucía. El hecho ocurrió en la intersección de Acceso Este de la Ruta 20, un sector de alta fluidez vehicular en las inmediaciones del Monumento al Gaucho y calle Gorriti. En esta ocasión, cuatro rodados protagonizaron una fuerte colisión que terminó con tres de ellos desplazándose por 70 metros luego del impacto inicial. Los involucrados fueron una camioneta Toyota Hilux, un auto Renault Sandero, una motocicleta de 110cc y un camión cargado con ladrillos.

El comisario Ceferino Agüero brindó precisiones sobre el operativo de seguridad y confirmó que "tuvimos conocimiento a primera hora de la mañana sobre un siniestro vial en el Acceso Este de la Ruta 20, el cual fue protagonizado por un camión, una camioneta, un automóvil y una motocicleta".

Respecto a las consecuencias del impacto en los ocupantes, la autoridad policial detalló que "cuatro personas fueron trasladadas, correspondientes a dos hombres y dos mujeres". Además, transmitió tranquilidad sobre el estado de salud de los afectados al señalar que "en principio, no presentarían lesiones de gravedad, aunque esto será determinado por los profesionales médicos en el Hospital Rawson".

El jefe policial puntualizó quiénes fueron las personas derivadas para su atención y aclaró que "los trasladados son el chofer del camión, el acompañante de la camioneta, la conductora del automóvil y el conductor de la motocicleta".

Al ser consultado sobre la posibilidad de que un desperfecto técnico en el camión de carga haya desencadenado la colisión de los vehículos, Agüero sostuvo que "no es posible especificar en este momento si un desperfecto técnico originó el hecho. El caso se encuentra bajo investigación, con la participación del personal de Criminalística a cargo de las pericias y la intervención de la UFI de Delitos Especiales".

En relación con la recolección de pruebas fundamentales para esclarecer la mecánica exacta del siniestro, el comisario adelantó que "posteriormente, tras la realización de las pericias correspondientes, se procederá a revisar las cámaras de seguridad de la zona para determinar con exactitud la mecánica del accidente". Asimismo, al precisar el horario del hecho, estimó que "el hecho ocurrió aproximadamente a las 7.30 horas".

Ante la consulta de si la velocidad o el estado de la calle influyeron en el incidente, la autoridad respondió que "no es posible determinar esos factores aún, ya que todo se establecerá mediante los informes periciales. Este sector no suele ser escenario habitual de colisiones, las cuales ocurren con mayor frecuencia en calle Gorriti, hacia el oeste. La mecánica final será precisada por la UFI de Delitos Especiales".

Debido al despliegue del personal de seguridad, el tránsito en la zona debió ser modificado temporalmente. Agüero se refirió a las medidas adoptadas y explicó que "el tránsito está siendo desviado por las calles colectoras de manera preventiva hasta que finalicen las labores periciales y se retiren las unidades. Solicitamos a la comunidad evitar circular por este sector y optar por vías alternativas".

Por último, respecto a la deformación del guardarrail y la presunta velocidad de los rodados, el comisario concluyó que "la velocidad estimada al momento del impacto es un detalle técnico que será determinado exclusivamente mediante las pericias correspondientes".