Cuál era la relación entre Flor Vigna y Oliver Tree, el cantante que murió

El choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro terminó con la vida del músico estadounidense Oliver Tree y de los argentinos Gaspi y Lucas Vignale. En el sitio del accidente, el periodista internacional Jorge Novelli brindó precisiones sobre el estado de las aeronaves, las cuales terminaron destruidas por el fuego. Sin embargo, entre los restos se localizó la valija de Tree, la cual se encontraba abierta y permitió ver un elemento que llamó la atención de los presentes.

Se trata de una campera multicolor que el artista recibió como obsequio de parte de Flor Vigna. La propia cantante relató el origen de esta prenda y recordó su vínculo con el músico, a quien conoció durante un viaje a México.

Según sus palabras, "Cada vez más señales me invitan a aprender que estamos un ratito acá… Lo conocí a Oliver en México y desde ahí con mucha humildad no paró de alentarme a que supere mis miedos, siempre me habló de que la libertad es más importante que la aprobación y lo importante que es jugársela sin importar el qué dirán. Daba la sensación de que era un ángel loco en la tierra".

La noticia del hallazgo del equipaje, que logró preservarse de las llamas a diferencia de los vehículos aéreos, reavivó los mensajes de despedida hacia las víctimas de la tragedia ocurrida el 16 de junio de 2026. Vigna destacó la influencia positiva que el cantante tuvo en su carrera y en su forma de ver la vida.

En ese sentido, la joven manifestó que "No paraba de bajar data linda, de esas que hacen que te animes a creer más en vos mismo. Todos sus consejos me hacían ver lo conectada que estaba su alma con algo más grande que nosotros, un tipo con una conciencia diferente, pura, mágica…".

La investigación del siniestro continúa mientras el ambiente de los espectáculos procesa la pérdida de los tres jóvenes. En sus reflexiones finales sobre el suceso, la artista argentina compartió una mirada profunda sobre lo ocurrido al expresar que "Qué triste todo, me gusta pensar que todo pasa por algo y que atrás de esto hay un gran mensaje, tan simple y bello como animarse a vivir la vida a pleno, pues un día estamos y al otro no".