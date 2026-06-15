La Selección argentina no solo se destaca por su rendimiento dentro de la cancha, sino también por el gran clima de grupo que construyó en los últimos años. En ese contexto, las bromas, sobrenombres y apodos forman parte de la vida cotidiana del plantel y suelen reflejar la cercanía entre los futbolistas.

Uno de los protagonistas de las últimas semanas fue Tomás Aranda, una de las jóvenes incorporaciones al equipo dirigido por Lionel Scaloni. El mediocampista comenzó a ganarse un lugar dentro de la estructura albiceleste y también despertó la simpatía de sus compañeros.

Durante la concentración mundialista, los integrantes del plantel comenzaron a llamarlo con un curioso apodo que rápidamente se extendió entre jugadores, cuerpo técnico y colaboradores de la delegación argentina.

Según trascendió, el sobrenombre surgió por una particular característica física del futbolista y por algunas situaciones que protagonizó en los entrenamientos. Como ocurre habitualmente en los grupos de fútbol, el apodo fue adoptado de inmediato por todos y terminó desplazando incluso su nombre propio en muchas conversaciones internas.

“El Chicle Aranda”, escribió Thiago Almada junto a emojis de risa, en referencia a una situación que había contado Scaloni luego del partido.

En la conferencia de prensa posterior al amistoso, Scaloni destacó las condiciones del juvenil y reveló una anécdota que provocó sonrisas entre los presentes.

“Aranda tiene potrero, juega bien y quiere la pelota. No sé si lo vieron, entró masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije: ‘Sacate el chicle’. Porque entrena comiendo chicle”, contó el DT.

Además, el entrenador valoró la personalidad con la que afrontó su estreno en la Selección: “Está tan tranquilo, se siente tan bien, que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo”.

Lejos de molestarse, Aranda tomó la situación con humor y se sumó a las bromas. De hecho, sus compañeros destacaron que una de las razones por las que el apodo se popularizó tan rápido fue la buena predisposición del joven futbolista para integrarse al grupo.

La Selección argentina mantiene desde hace años una fuerte identidad colectiva, donde los futbolistas suelen generar vínculos muy cercanos. Esa dinámica quedó reflejada en numerosos episodios durante los ciclos de Lionel Scaloni, especialmente en las conquistas de la Copa América, la Finalissima y el Mundial.

Los apodos forman parte de esa tradición. Figuras históricas del plantel como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Emiliano Martínez y Cristian Romero también fueron protagonistas de innumerables bromas internas que luego trascendieron al público.