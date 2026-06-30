El aparato que sigue consumiendo luz aunque parezca apagado

Apagar un electrodoméstico no siempre significa que deje de consumir electricidad. En muchos casos, los equipos continúan utilizando energía mientras permanecen conectados al tomacorriente, aun cuando su pantalla o indicadores luminosos estén apagados. Este fenómeno, conocido como "consumo fantasma" o consumo en modo de espera (standby), puede incrementar el gasto eléctrico del hogar sin que los usuarios lo adviertan.

Uno de los dispositivos que más energía sigue utilizando en estas condiciones es el televisor, especialmente los modelos Smart TV. Aunque el equipo parezca completamente apagado, distintos circuitos internos permanecen activos para permitir un encendido inmediato, recibir la señal del control remoto, mantener la conexión a internet y descargar actualizaciones automáticas del sistema.

Además, estos televisores conservan configuraciones internas y otras funciones que requieren un suministro constante de electricidad. Si bien el consumo es muy inferior al registrado cuando el aparato está en funcionamiento, el hecho de permanecer conectado las 24 horas del día hace que ese gasto se acumule con el paso de los meses y termine reflejándose en la factura de energía.

Qué es el consumo fantasma

El consumo fantasma corresponde a la electricidad que utilizan determinados aparatos electrónicos mientras permanecen en modo de espera. Aunque cada equipo demanda apenas unos pocos watts, la suma de televisores, consolas de videojuegos, computadoras, equipos de audio, decodificadores, microondas y cargadores conectados permanentemente puede representar una parte importante del consumo anual de una vivienda.

Entre las funciones que mantienen activos estos dispositivos se encuentran:

Esperar la señal del control remoto.

Mantener la conexión WiFi o Bluetooth.

Descargar actualizaciones automáticas.

Conservar configuraciones, memoria y relojes internos.

Cómo reducir el consumo eléctrico

Los especialistas recomiendan adoptar hábitos sencillos para disminuir este gasto silencioso y mejorar la eficiencia energética del hogar.

Entre las medidas más efectivas se encuentran desenchufar los aparatos que no se utilizarán durante varias horas, desconectar los cargadores una vez finalizada la carga y activar los modos de ahorro de energía cuando el dispositivo los incluya.

Otra alternativa práctica consiste en utilizar zapatillas eléctricas con interruptor. Este sistema permite cortar completamente la alimentación de varios equipos con un solo botón, evitando tener que desenchufarlos uno por uno.

También se recomienda apagar totalmente los dispositivos antes de salir de casa o durante viajes y vacaciones prolongadas.

Aunque pueda parecer un cambio menor, eliminar el consumo fantasma de televisores y otros equipos electrónicos durante todo el año puede generar un ahorro significativo en la factura eléctrica, especialmente en viviendas donde permanecen conectados numerosos dispositivos de manera permanente.