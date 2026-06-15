La llegada del invierno trae consigo un incremento en el consumo eléctrico debido al uso intensivo de dispositivos destinados a calefaccionar los ambientes. En ese contexto, expertos en seguridad eléctrica insisten en la importancia de utilizar correctamente los artefactos para evitar accidentes domésticos que pueden tener consecuencias graves.

Entre las recomendaciones más importantes figura una advertencia puntual: los calefactores eléctricos nunca deben conectarse a través de alargues, zapatillas eléctricas o extensiones. Estos equipos demandan una gran cantidad de energía y pueden superar la capacidad para la que fueron diseñados muchos cables prolongadores.

El problema radica en que los calefactores consumen una potencia elevada durante períodos prolongados. Cuando se los conecta a un alargue común, el cable puede calentarse excesivamente, deteriorar su aislamiento y generar un cortocircuito. En situaciones extremas, el sobrecalentamiento puede derivar en un incendio dentro de la vivienda.

Los especialistas recomiendan que este tipo de aparatos se enchufen siempre de manera directa a una toma de corriente fija y en buen estado. Además, aconsejan verificar que la instalación eléctrica del hogar sea capaz de soportar la demanda energética del equipo.

Otro aspecto a tener en cuenta es evitar conectar varios dispositivos de alto consumo en una misma zapatilla o extensión. Hornos eléctricos, estufas, pavas eléctricas y microondas son algunos de los artefactos que pueden generar una sobrecarga cuando funcionan simultáneamente sobre un mismo circuito.

Las estadísticas muestran que una parte importante de los incendios domésticos durante el invierno tiene origen eléctrico. Muchos de estos casos están relacionados con instalaciones defectuosas, conexiones improvisadas o el uso inadecuado de equipos de calefacción.

Además de evitar los alargues, los expertos recomiendan revisar periódicamente el estado de enchufes y cables, no utilizar artefactos con conexiones dañadas y mantener los calefactores alejados de cortinas, muebles, ropa o materiales inflamables.

También sugieren desconectar los equipos cuando no están siendo utilizados y nunca dejarlos funcionando sin supervisión, especialmente durante la noche o cuando no hay personas en la vivienda.

Con la llegada de las temperaturas más bajas, la prevención se convierte en una herramienta fundamental. Un hábito tan simple como conectar correctamente un calefactor puede marcar la diferencia entre una temporada invernal segura y un accidente con consecuencias graves.