Cuál es la enfermedad que tiene Elle, la hija de tres años de Maxi López

Maxi López y Daniela Christiansson atraviesan un momento de mucha preocupación por la salud de Elle, su hija de tres años. Fue la propia modelo la que dio detalles del estado de la pequeña quien por el momento permanece en su hogar, al resguardo de sus padres. A través de sus historias de Instagram, explicó que presentó ciertos síntomas como vómitos y fiebre que alertaron sobre su situación familiar actual.

La publicación llegó después de que Daniela recibiera numerosos mensajes de seguidores preocupados por Kika, su perra. Para llevar tranquilidad, la pareja del exfutbolista aclaró que la mascota está muy bien y explicó qué había ocurrido durante aquella noche. Según relató, el animal tenía mucha sed y quería salir, por lo que hizo un poquito de capricho, aunque remarcó que no existían motivos para alarmarse por su estado.

Sin embargo, la situación cambió cuando Christiansson contó quién necesitaba atención en ese momento. Hoy la que está malita es Elle, escribió junto a una imagen en la que aparece recostada junto a la nena. La pareja de Maxi López detalló que su hija estuvo vomitando y presentó fiebre, dos síntomas que la llevaron a pensar que podría tratarse de una infección gastrointestinal.

Parece que tiene gastroenteritis porque estuvo vomitando y tiene fiebre, explicó la mujer en el mensaje que compartió con sus seguidores en internet. De esta manera, brindó detalles sobre el cuadro que atraviesa Elle, aunque todavía no confirmó que exista un diagnóstico médico definitivo. Por ahora, la gran prioridad de Daniela es acompañar a su hija y estar muy atenta a cómo evoluciona con el correr de las horas.

En la misma publicación, Daniela también contó cómo organizó la jornada para que la pequeña pudiera descansar plácidamente. Ahora justo estoy haciendo dormir a Lando para su siestita, así que hoy toca día de mimos y cuidados en casa, escribió, en referencia a su hijo menor con Maxi López. La modelo compartió así una postal de su rutina familiar, marcada por la atención constante que requieren los chicos cuando se sienten mal.

La imagen mostró a la modelo acostada junto a Elle, en una íntima escena de madre e hija que acompañó con un mensaje muy especial. ¡Gracias de corazón por preocuparse tanto por ella!, expresó ante las múltiples consultas que recibió de sus seguidores. La publicación también dejó ver cómo decidió priorizar el descanso y los cuidados esenciales de la nena mientras atraviesa este complicado cuadro de salud.

Por su parte, el exfutbolista compartió una imagen donde aparece abrazando a su hija, con una marcada expresión de seriedad. Bebé de papá, ponete bien rápido, expresó Maxi López transmitiendo su malestar por la enfermedad que afecta a la niña. Por el momento, Elle permanecerá en la casa familiar con muchos cuidados y hasta el momento, las fuentes confirmaron que no resulta necesaria su internación hospitalaria.