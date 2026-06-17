Cuál es la pareja de famosos que anunció que serán papás nuevamente

La familia conformada por Elina y Eduardo Costantini se encuentra nuevamente en el centro de la escena pública ante la posible llegada de un nuevo integrante. Según trascendió en el programa Los Profesionales de Siempre, la pareja estaría esperando su segundo hijo, quien sería un varón. Esta noticia surge a poco más de un año del nacimiento de su primera hija, Kahlo.

La conductora Flor de la V fue la encargada de dar precisiones sobre el tema al asegurar que "Elina Costantini está embarazada de un varón que se va a llamar Gino". La información generó un fuerte impacto mediático, y la presentadora añadió que el hecho "va a dar que hablar por la magnitud e importancia de los dos, además de que están en el ojo de la tormenta".

Los rumores comenzaron a circular con fuerza a partir de la actividad de Elina en sus perfiles digitales. Durante la celebración de su cumpleaños, la modelo dedicó un mensaje a su esposo donde afirmaba que "Se vienen sorpresas muy lindas. Quisiera contarlas pero todavía no puedo, falta muy poco". Estas palabras estuvieron acompañadas por figuras de un pollito saliendo del cascarón y corazones de colores rosa y azul.

Otras señales aparecieron en sus historias de Instagram, donde mencionó a Eduardo, Kahlo y bebé, lo que fue interpretado por sus seguidores como una confirmación indirecta del embarazo. Hasta el momento, ni el empresario ni su esposa realizaron una confirmación oficial, manteniendo el hermetismo que suele caracterizar sus asuntos privados.

Este supuesto anuncio ocurre en medio de un contexto complejo para el entorno familiar debido a un conflicto legal con Teresa Costantini. Sobre esta disputa por el uso del apellido, Elina manifestó recientemente que "Es un tema doloroso que algún día contaré, con Eduardo lo manejamos en la Justicia". A pesar de estas tensiones, la pareja parece enfocada en el crecimiento de su núcleo cercano.

El interés por la noticia se refleja en la constante interacción de los usuarios en redes sociales, quienes especulan con los detalles revelados en televisión el 16 de junio de 2026. De ratificarse la novedad, el pequeño Gino se sumaría a la historia que los protagonistas construyen desde hace años frente a la mirada atenta de la opinión pública.