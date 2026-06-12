Cuál es la pareja de famosos que se reconcilió y sorprendió a todo mundo

Facundo Arana y María Susini habrían retomado su vínculo afectivo después de haber pasado apenas seis meses separados,. Luego de casi 20 años de relación, los protagonistas se habían distanciado en medio de algunos escándalos, comentarios y rumores familiares, pero tras un tiempo de calma en el entorno privado habrían vuelto a apostar al amor.

La noticia sobre este acercamiento fue confirmada por el panelista Pepe Ochoa en el programa LAM, donde explicó que respecto a los sentimientos del actor "Él siempre quiso estar con ella. La decisión de la separación era de María para estar sola y ver qué le pasaba".

Según el integrante del ciclo televisivo, la situación cambió recientemente ya que "En el último tiempo, después de muchas cuestiones familiares que pasaron, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor".

La ruptura se dio en un contexto de tensiones donde a la modelo se la veía un poco más distante. Incluso existieron rumores de que no le habría permitido el ingreso al hospital al actor cuando una de sus hijas sufrió un accidente. En aquel entonces, Susini le comentó a Pampita en una entrevista que estaban separados pero no divorciados, y que debían atravesar el proceso como familia.

Sin embargo, en el último tiempo Arana tuvo varios gestos públicos de apoyo hacia ella, defendiéndola de críticas con frases como "Qué belleza de mujer" y compartiendo fotos juntos en sus redes sociales. Finalmente, sobre este nuevo paso en la relación, Ochoa reveló que "María dio el visto bueno para volver a probar".