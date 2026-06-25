Cuál es la relación entre Wanda Nara y la nueva amante de Icardi

Wanda Nara se pronunció sobre el conflicto que involucra a Mauro Icardi, la China Suárez y Ekaterina Ojeda tras un episodio en un local nocturno de Costanera Norte. La empresaria fue consultada en el programa Pasó en América mediante un mensaje de texto enviado por el periodista Guido Záffora.

Ante la pregunta sobre si conocía a la joven, la conductora tuvo una respuesta abierta y respondió: "No la conozco aún". Esta declaración desmiente las versiones que indicaban que ella habría enviado a la mujer al lugar para generar un escándalo.

El conflicto se originó cuando el futbolista habría intentado besar a la modelo de 25 años en el sector VIP. Según trascendió, la actriz advirtió la situación, lo que desató una discusión con gritos y reproches donde supuestamente la habría "agarrado de las mechas".

La tercera en discordia, cuya madre se llama Tatiana, relató su versión en diálogo con Ángel de Brito para el programa LAM y también habló con el cronista de Intrusos. Al describir el encuentro, la joven explicó: "Me los crucé… estaban ahí. Fue en el VIP. Subimos un rato y estaban ahí. Él estaba solo y después llegó ella. Una charla normal de boliche".

La repercusión del caso fue inmediata debido al impacto de los nombres involucrados en el espectáculo. Durante sus declaraciones, la modelo dejó clara su postura respecto a la interna al definirse como "Team Wanda".

El relato de Ekaterina también incluyó detalles sobre la reacción de la actriz luego de que el deportista le pidiera volver a verla. Según su testimonio sobre ese momento, la mujer reaccionó de forma física y afirmó: "Me empujó". Actualmente, la situación mantiene la atención mediática tras la llegada de la pareja a la Argentina.