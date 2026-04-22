El femicidio de una mujer en Claypole sumó un dato clave en la investigación: el principal acusado, Brian Leandro Lesta, contaba con antecedentes penales por delitos violentos antes de ser detenido por el crimen de su pareja, a quien habría asesinado y enterrado en el patio de su vivienda.

Lesta, de 30 años, fue arrestado luego de que el caso saliera a la luz por el estremecedor hallazgo del cuerpo de Gisela Alejandra Ruocco, de 35 años. El hecho se descubrió cuando el hijo de la víctima, de 12 años, encontró restos humanos enterrados en el fondo de la casa familiar tras notar tierra removida.

De acuerdo a la investigación, el acusado tenía un prontuario que incluía robo a mano armada, portación ilegal de armas y lesiones, lo que refuerza la hipótesis de un perfil violento. Actualmente enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El caso presenta además un contexto de vulnerabilidad: tanto la víctima como el acusado tenían problemas de consumo y, aunque tenían domicilio en Claypole, pasaban largos períodos en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

El crimen salió a la luz tras semanas sin contacto con la mujer. El menor ya había ido a la vivienda días antes, donde el acusado le aseguró que su madre no estaba. Sin embargo, al regresar y cavar junto a un vecino, encontró el cuerpo enterrado, lo que derivó en la intervención policial.

La causa quedó en manos de la fiscalía de Lomas de Zamora, que avanza en la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho. El caso vuelve a poner en foco la problemática de la violencia de género y el seguimiento de personas con antecedentes.